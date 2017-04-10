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В лобовом ДТП под Омском погиб 26-летний мужчина
В минувшую субботу, около 14:00 часов в дежурную часть ГАИ поступила информация о ДТП, произошедшем в Большереченском районе Омской области.
Стражи порядка по прибытии на место аварии выяснили, что пьяный водитель «Шевроле-Нивы», двигаясь по трассе Омск – Тара, в районе 224 километра выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «Иж-Ода».
Пассажир автомобиля «ИЖ» от полученных травм скончался на месте, водителю машины понадобилась помощь медиков, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Полицейские продолжают проверку.
Фото: группа ВКонтакте «Аварийный Омск»
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