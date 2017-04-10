Новости → Общество в Омске
В Омске девять лет подряд ищут и ждут Дашу Некрасову
На сегодняшний день никакой информации нет. Как пишет сестра пропавшей девушки Юлия Некрасова, никто не знает, где Даша и как она сейчас выглядит, но и плохих новостей вместе с тем тоже нет. Поэтому семья продолжает надеяться и ждать.
Дарья Некрасова вышла из школы №46 в Омске после занятий 9 апреля и домой не вернулась. Поиски полиции, волонтеров, передача «Жди меня» не принесли результатов. В 2017 году пропавшей девочке уже 20 лет, поэтому необходимо обращать внимание на малейшие сходства с фотографией 11-летней Даши с девушками.
Любую информацию о Даше или ее местонахождении необходимо сообщить в полицию.
Стоит добавить, что социальные сети не только помогают искать, но и являются «пищей» для мошенников и совершенно бессердечных людей. Юля Некрасова в своем посте в группе по поиску Даши отмечает, что в основном дети создают фейковые страницы Даши, и пытаются нажиться на чужом горе.
Читайте также:
Омичи последовали моде и написали Тотальный диктант
В 2017 году к акции подключилось более четырех тысяч жителей Омской области.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Блоги
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
|
Таня Баньшива
Рекламщик, координатор "СпасОмск"
Правда никто не уточнил, приходится ли специалистам, занимающихся ремонтом прудов и вывозом осадка, работать в противогазах или же они уже привыкли к аромату и не замечают его.
Дух этилмеркаптана витает над креслами чиновников
Этилмеркаптан: законы физики не указ генералам
Несчастливый храм. Хроника реставрации
Новости компаний
Две омички пропали после посещения бара «Доски» 31 марта
Пропавшие из бара «Доски» омички найдены
Омичка лишилась 420 тысяч рублей после звонка в «банк»