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НовостиОбщество в Омске

В Омске девять лет подряд ищут и ждут Дашу Некрасову

В Омске девять лет подряд ищут и ждут Дашу Некрасову
Она пропала после занятий в школе в 2008 году. Родные не теряют надежду и продолжают поиски.
10.04.2017 09:45
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На сегодняшний день никакой информации нет. Как пишет сестра пропавшей девушки Юлия Некрасова, никто не знает, где Даша и как она сейчас выглядит, но и плохих новостей вместе с тем тоже нет. Поэтому семья продолжает надеяться и ждать.

Дарья Некрасова вышла из школы №46 в Омске после занятий 9 апреля и домой не вернулась. Поиски полиции, волонтеров, передача «Жди меня» не принесли результатов. В 2017 году пропавшей девочке уже 20 лет, поэтому необходимо обращать внимание на малейшие сходства с фотографией 11-летней Даши с девушками.

Любую информацию о Даше или ее местонахождении необходимо сообщить в полицию.

Стоит добавить, что социальные сети не только помогают искать, но и являются «пищей» для мошенников и совершенно бессердечных людей. Юля Некрасова в своем посте в группе по поиску Даши отмечает, что в основном дети создают фейковые страницы Даши, и пытаются нажиться на чужом горе.

Автор: Мария Ильченко
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