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Прогноз погоды в Омске с 10 по 16 апреля

Сегодня, 10 апреля, утром в Омске 0 градусов. Днем ясная погода без осадков, воздух прогреется до +12 градусов. Ветер переменный порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Солнце начнет заход в 20:01 часов.

Во вторник, 11 апреля, ожидается небольшое понижение температуры. Утром столбик термометра поднимется до +1 градуса, к вечеру потеплеет до +8. Ветер слабый, а атмосферное давление в пределах нормы.

В среду, 12 апреля, утром морозно, температура -3 градуса. Возможна дымка и гололедные явлении. Днем солнечная погода. К вечеру потеплеет до +11. Ветер слабый, атмосферное давление в пределах нормы.

В четверг, 13 апреля, солнце скроется за облаками, без осадков. Утром 0, днем до +10 градусов. Ветер южный порывистый. Атмосферное давление в пределах нормы.

В пятницу, 14 апреля, самая теплая ночь на неделе. На утро синоптики прогнозируют до +5 градусов. Днем переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +9. Ветер западный порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.

По данным открытых интернет-источников, на выходных облачная погода, местами возможен небольшой дождь. В субботу на день до +11. В воскресенье ожидается некоторое понижение температуры до +6 градусов

Прогноз предварительный. Погода может измениться.

Омскпресс желает всем хорошей недели!