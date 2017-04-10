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Омичи последовали моде и написали Тотальный диктант
Акция «Тотальный диктант» прошла 8 апреля под девизом «Писать грамотно - модно!» на 111 площадках омского региона. Горожане и жители районов написали часть текста Леонида Юзефовича, который специально был создан к марафону грамотности. Участниками акции стали люди разного возраста и различных профессий.
Традиционным стало обращение Губернатора к любителям русского языка.
По числу участников Омск уже несколько лет удерживает четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Количество площадок у нас с каждым годом увеличивается. Это замечательно, что омичи так активны в желании оценить уровень владения родным языком. Именно язык объединяет людей в нацию. Русский язык, русская литература и культура создают тот прочный фундамент, на котором строится наше сильное, независимое государство,
- сказал Виктор Назаров.
Также он пожелал всем участникам «отличных оценок».
Стоит напомнить, что акция зародилась в Новосибирске, а организаторами «Тотального диктанта» в Омске является ОмГУ имени Ф.М. Достоевского.
Мы надеемся, что писать Тотальный диктант в апреле станет также престижно, как в сентябре бежать марафон,
- поделился региональный координатор акции Сергей Демченков.
Как сообщает пресс-служба Омской Губернии, в первом корпусе госуниверситета в субботу собралось порядка 200 человек. Диктатором на этой площадки стал председатель регионального Правительства, выпускник физического факультета ОмГУ Владимир Компанейщиков. По его словам, для человека, который диктует текст, важно проникнуть в информацию, почувствовать авторский текст. Также нужно стараться ощущать аудиторию, чтобы получить хорошие результаты.
Помимо стандартных площадок в этом году проверить свою грамотность смогли пассажиры самолетов S7 Airlines, крупных вокзалов. В Крыму диктант написали пассажиры троллейбуса, а на Украине провести акцию не удалось. Она была отменена в целях безопасности. Также впервые Тотальный диктант написали сотрудники Красноярской и Иркутской ГЭС. Омск отличился площадкой на открытом воздухе. Как писал Омскпресс, желающие могли написать текст в палатке в Парке Победы. Приобщиться к русскому языку дали возможность пациентам хирургического и травматолого-ортопедического отделений Областной детской клинической больницы, а также руководству медучреждения. Онлайн–трансляция была организованна для маломобильных детей.
Всего в 2017 году в образовательной акции поучаствовали более 800 городов из 68 стран мира и России. В прошлом году количество стран было таким же, а вот городов меньше – 732.
Фото: omskportal.ru
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