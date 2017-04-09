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НовостиОбщество в Омске

В Омске на реконструкцию стадиона потратят почти 170 миллионов рублей

В Омске на реконструкцию стадиона потратят почти 170 миллионов рублей
Источник картинки
Средства будут выделены из федерального бюджета.
08.04.2017 12:45
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В рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Омске отремонтируют стадион Сибирского государственного университета физической культуры.  На эти цели из федеральной казны выделят почти 170 миллионов рублей.

После реконструкции Омская область получит современный стадион, Устаревшие конструкции будут заменены на новые, соответствующие требованиям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). На таком объекте можно будет проводить крупные студенческие спортивные соревнования, межвузовские мероприятия,

- рассказал Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Дмитрий Крикорьянц.

На обновленном стадионе появится синтетическое футбольное поле, современные беговые дорожки, раздевалки, душевые и инвентарные комнаты. Планируется, что на территории спортивного сооружения также построят современный городок ВФСК «ГТО», сообщает пресс-служба областного Правительства.

За состязаниями болельщики смогут следить с новых мобильных трибун на 500 мест.

Автор: Анна Гапошина
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