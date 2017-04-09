Новости → Происшествия в Омске
Двое омичей украли со склада фруктов на 16 тысяч рублей
Накануне 50-летняя омичка, которая является директором оптовой компании по продаже фруктов и овощей, заявила в полицию о хищении 145 килограммов продукции. Кража была совершена на оптовом кладе, расположенном по улице 17 Рабочая. Ущерб заявительница оценила в 16 тысяч рублей.
На записи одной из камер видеонаблюдения полицейские увидели, как в вечернее время грузчик взвешивает на производственных весах ящики с грушами для одного из известных омских супермаркетов. По накладной в партии должно быть 48 ящиков, но к погрузке подготовили 60.
Стражи порядка также установили, что к преступлению причастен и водитель-экспедитор организации. Утром он вывез фрукты и продал 12 ящиков неизвестным лицам за 6 тысяч рублей. Вырученные деньги подозреваемые поделили между собой.
Как отметили в пресс-службе областного УМВД, один из злоумышленников ранее 4 раза был судим за имущественные преступления.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Двое детей пострадали в результате ДТП в центре Омска
В Омске в игровом комплексе ребенок сломал руку
Блоги
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
В феврале 2016 г. реставраторы убрали сетку, ограждающую верх храмовой части. Историки и краеведы были шокированы произведёнными изменениями.
Дух этилмеркаптана витает над креслами чиновников
Этилмеркаптан: законы физики не указ генералам
Несчастливый храм. Хроника реставрации
Новости компаний
Все упоминания (6)
Прогноз погоды в Омске с 3 по 9 апреля
Пропавшие из бара «Доски» омички найдены