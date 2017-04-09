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Двое омичей украли со склада фруктов на 16 тысяч рублей

Накануне 50-летняя омичка, которая является директором оптовой компании по продаже фруктов и овощей, заявила в полицию о хищении 145 килограммов продукции. Кража была совершена на оптовом кладе, расположенном по улице 17 Рабочая. Ущерб заявительница оценила в 16 тысяч рублей.

На записи одной из камер видеонаблюдения полицейские увидели, как в вечернее время грузчик взвешивает на производственных весах ящики с грушами для одного из известных омских супермаркетов. По накладной в партии должно быть 48 ящиков, но к погрузке подготовили 60.

Стражи порядка также установили, что к преступлению причастен и водитель-экспедитор организации. Утром он вывез фрукты и продал 12 ящиков неизвестным лицам за 6 тысяч рублей. Вырученные деньги подозреваемые поделили между собой.

Как отметили в пресс-службе областного УМВД, один из злоумышленников ранее 4 раза был судим за имущественные преступления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.