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НовостиПроисшествия в Омске

В Омском районе рецидивист украл у дачника плед и кофемашину

В Омском районе рецидивист украл у дачника плед и кофемашину
Ущерб заявитель оценил в 37 тысяч рублей.
08.04.2017 11:15
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Накануне 61-летний житель Омского района заявил в полицию о хищении имущества из его дачного дома, расположенного в СНТ «Тепличный-1». Со слов мужчины, злоумышленник украл телевизор, кофемашину, самовар, мясорубку и плед. В целом ущерб заявитель оценил в 37 тысяч рублей.

Как выяснили стражи порядка, грабитель залез в дом через окно.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления,

- сообщает пресс-служба областной полиции.

 Как оказалось, ранее злоумышленник уже был судим за мошенничество и кражи. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

Похищенные вещи полицейские изъяли и вернули хозяину.

Автор: Анна Гапошина
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