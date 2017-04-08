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В Омском районе рецидивист украл у дачника плед и кофемашину
Накануне 61-летний житель Омского района заявил в полицию о хищении имущества из его дачного дома, расположенного в СНТ «Тепличный-1». Со слов мужчины, злоумышленник украл телевизор, кофемашину, самовар, мясорубку и плед. В целом ущерб заявитель оценил в 37 тысяч рублей.
Как выяснили стражи порядка, грабитель залез в дом через окно.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления,
- сообщает пресс-служба областной полиции.
Как оказалось, ранее злоумышленник уже был судим за мошенничество и кражи. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.
Похищенные вещи полицейские изъяли и вернули хозяину.
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