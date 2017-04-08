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На посту градоначальника кандидат обещает «пахать, как раб».

Кандидат на пост мэра Омска зашифровал свою программу значками

В минувшую пятницу, 7 апреля, на сайте омского Горсовета опубликовали программы 12-ти кандидатов в мэры Омска, прошедших первых отбор.

Среди всех документов особо отличилась программа Виктора Чередова, представившего первоочередные задачи на посту мэра не в виде текста, а в виде символов: цифр, букв и значков.

В краткой текстовой части программы кандидат отметил, что хочет сделать Омск чистым и привлекательным городом, достойным называться третьей столицей России. Решить поставленную задачу Виктор Чередов предлагает с помощью науки агломерации и «пассионарного этногенеза».

На посту градоначальника кандидат обещает «пахать, как раб».