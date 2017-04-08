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В Омске из-за паводка ограничили движение по Красноярскому тракту
С приходом тепла и обильного снеготаяния повышается риск подтопления проезжей части на Красноярском тракте (от улицы 25 Северная до проспекта Королева).
В связи с этим омская мэрия приняла решение ограничить движение на указанном участке по правой полосе в направлении улицы Менделеева, сообщает пресс-служба ГИБДД по Омской области.
В настоящее время специалисты ведут постоянный мониторинг состояния дорог. В случае необходимости будут приняты меры по обеспечению безопасности дорожного движения и временному ограничению движения транспорта на опасных участках магистралей.
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