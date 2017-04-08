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Омичка лишилась 420 тысяч рублей после звонка в «банк»

По факту мошенничества следователем городского отдела полиции №9 возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

По словам 38-летней заявительницы, она получила смс-сообщение о списании с ее банковского счета 48 тысяч рублей. По указанному в сообщении номеру женщине ответил сотрудник финансового учреждения. Он предложил приостановить неправомерные операции для чего попросил личные данные и реквизиты счета клиентки. Таким образом, потерпевшая лишилась 420 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства преступления, направлены запросы в банк, сотовую компанию, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения подозреваемого,

- пояснили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Полиция напоминает:

- не сообщайте реквизиты вашего счета, банковской карты, а также логин и пароль от интернет-банка третьим лицам;

- не совершайте операций с вашим счетом через банкомат по просьбе незнакомых людей;

- не разглашайте незнакомцам номер своей банковской карты, а также секретный код, дату выдачи и срок ее действия;

- не раскрывайте сведения об остатке на банковской карте, а также уникальные пароли, приходящие на ваш телефон в ходе совершения операций с денежными средствами;

- если вы стали жертвой подобного преступления, своевременно обращайтесь в дежурную часть отдела полиции вашего округа или по телефону «02».