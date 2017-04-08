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В дачный сезон для омичей будут работать 25 садовых маршрутов
С 29 апреля начнется движение автобусов по садовым маршрутам с интенсивностью движения на уровне 2016 года.
Расписание построено с учетом пожеланий садоводов по следующему графику:
- с 29 апреля по 21 мая - 3 раза в неделю;
- с 22 мая по 3 сентября - 4 раза в неделю;
- с 4 сентября по 1 октября - 3раза в неделю.
Сейчас специалисты проводят обследование дорожных условий, оценивают техническое состояние и уровень содержания дорог, соответствие маршрутов требованиям безопасности и возможность эксплуатации действующих маршрутов,
- пояснили в Облправительстве.
В весенне-летний сезон не менее 90 автобусов, среди которых преимущественно большого класса типа НЕФАЗ и ЛиАЗ, будут курсировать по 25 направлениям. По всем маршрутам заключены договоры с муниципальными автотранспортными предприятиями города Омска, а также с ОАО «Омскоблавтотранс».
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***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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