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Движение дачных маршрутов начнется 29 апреля. Ездить на садовый участок на автобусах можно будет 3-4 раза в неделю.

В дачный сезон для омичей будут работать 25 садовых маршрутов

С 29 апреля начнется движение автобусов по садовым маршрутам с интенсивностью движения на уровне 2016 года.

Расписание построено с учетом пожеланий садоводов по следующему графику:

- с 29 апреля по 21 мая - 3 раза в неделю;

- с 22 мая по 3 сентября - 4 раза в неделю;

- с 4 сентября по 1 октября - 3раза в неделю.

Сейчас специалисты проводят обследование дорожных условий, оценивают техническое состояние и уровень содержания дорог, соответствие маршрутов требованиям безопасности и возможность эксплуатации действующих маршрутов,

- пояснили в Облправительстве.

В весенне-летний сезон не менее 90 автобусов, среди которых преимущественно большого класса типа НЕФАЗ и ЛиАЗ, будут курсировать по 25 направлениям. По всем маршрутам заключены договоры с муниципальными автотранспортными предприятиями города Омска, а также с ОАО «Омскоблавтотранс».