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В Омске ПО «Иртыш» планирует трудоустроить летом почти 250 школьников

На летний период 2017 года в омском регионе планируется трудоустроить более 12 тысяч школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Временным официальным трудоустройством молодежи занимаются специалисты службы занятости населения Омской области.

Некоторые работодатели во время подработки несовершеннолетних выполняют еще и профориентационные задачи. На предприятиях подростков знакомят с производством и профессиями, востребованными в данной организации. В какой-то степени это влияет на выбор школьников: какое профессиональное образование они хотят получить, чтобы потом вернуться на предприятие после получения диплома.

По информации пресс-службы Правительства Омской области, Омский научно-исследовательский институт приборостроения и Омское производственное объединение «Иртыш» в этом году планируют летом трудоустроить около 250 детей.

Подростки будут работать в отделах предприятий, выполнять посильную для них работу в цехах, участвовать в озеленении территории. Многие из ребят, пришедших на предприятие школьниками, затем возвращаются туда дипломированными специалистами,

- добавляет пресс-служба Омской Губернии.

Чтобы школьники смогли летом немного заработать и принести пользу обществу необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства.