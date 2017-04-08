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В Омске ПО «Иртыш» планирует трудоустроить летом почти 250 школьников
На летний период 2017 года в омском регионе планируется трудоустроить более 12 тысяч школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Временным официальным трудоустройством молодежи занимаются специалисты службы занятости населения Омской области.
Некоторые работодатели во время подработки несовершеннолетних выполняют еще и профориентационные задачи. На предприятиях подростков знакомят с производством и профессиями, востребованными в данной организации. В какой-то степени это влияет на выбор школьников: какое профессиональное образование они хотят получить, чтобы потом вернуться на предприятие после получения диплома.
По информации пресс-службы Правительства Омской области, Омский научно-исследовательский институт приборостроения и Омское производственное объединение «Иртыш» в этом году планируют летом трудоустроить около 250 детей.
Подростки будут работать в отделах предприятий, выполнять посильную для них работу в цехах, участвовать в озеленении территории. Многие из ребят, пришедших на предприятие школьниками, затем возвращаются туда дипломированными специалистами,
- добавляет пресс-служба Омской Губернии.
Чтобы школьники смогли летом немного заработать и принести пользу обществу необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства.
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