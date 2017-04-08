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НовостиОбщество в Омске

Омский Минпром получил от УФАС 6 предупреждений

Омский Минпром получил от УФАС 6 предупреждений
Ведомство незаконно выдало 6-ти перевозчикам маршрутные карты и свидетельства на осуществление перевозок.
07.04.2017 16:15
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Как оказалось, региональное Министерство промышленности выдало ОАО «Одесское АТП» и пяти индивидуальным предпринимателям, осуществляющим межмуниципальные регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, свидетельства на осуществление регулярных перевозок и карт маршрутов сроком действия до 15.07.2021 без проведения аукциона. Об этом областная прокуратура сообщила в УФАС Омской области.

Управление установило, что ранее между Минпромом и вышеперечисленными перевозчиками были заключены договора об организации пассажирских перевозок, действовавшие до 2015 года. Также перевозчики подали в ведомство сведения о маршрутах регулярных перевозок, на основании которых был сформирован Реестр.

По закону, основанием для осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок является наличие у перевозчика действующего договора на регулярные перевозки. Между тем его отсутствие не позволяет перевозчику быть включенным в Реестр, отметили в пресс-службе УФАС Омской области.

Однако, как выяснили специалисты антимонопольного органа, Министерство заключило с перевозчиками договора до официального опубликования данного закона, ввиду чего его требования на них не распространялись.

В связи с этим омский Минпром получил 6 предупреждений от УФАС за нарушения антимонопольного законодательства.

Автор: Анна Гапошина
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