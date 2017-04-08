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НовостиОбщество в Омске

Вдоль улицы Богдана Хмельницкого высадили сосны

Вдоль улицы Богдана Хмельницкого высадили сосны
Обещанное озеленение, после сноса аварийных деревьев, началось.
07.04.2017 15:48
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Как ранее писал Омскпресс, 25 марта омичи в соцсетях были обеспокоены вырубкой деревьев на участке улицы Богдана Хмельницкого в границах 3-й и 4-й Транспортных.

Тогда начальник отдела зеленого строительства департамента городского хозяйства администрации Омска Оксана Корниенко пояснила, что снос аварийных кленов и тополей согласован и это плановые работы. На данной территории планировалась высадка зелёных насаждений - яблонь и сосен.

Так, на этой неделе высадили более 40 саженцев крупномерных сосен.

По улице Богдана Хмельницкого росли старые, больные деревья, которые представляли угрозу для здоровья и жизни людей. К нам в отдел неоднократно поступали телефонные звонки от обеспокоенных по этому поводу омичей. Ещё осенью 2016 года агрономы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» провели обследование насаждений, а на заседании профильной комиссии в феврале 2017 года были согласованы работы по сносу аварийных кленов и тополей,

- рассказала Оксана Корниенко. 

Работы по обновлению озеленения и благоустройству городских территорий будут продолжаться.

Фото: Официальная страница ВКонтакте пресс-службы Администрации города Омска

Автор: Алина Савельева
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