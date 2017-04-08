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Омские управляющие компании оштрафованы на 1,7 миллионов рублей за нарушения
В ходе проведенной проверки Госжилинспекция Омской области выявила серьезные нарушения Управляющих компаний в части обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.
Так, 30 управляющих компаний и 3 товарищества собственников жилья были привлечены к ответственности за отсутствие счетчиков, за начисление платы не по прибору учета, а также за не введенные в эксплуатацию общедомовые счетчики и другие нарушения.
Самым злостным нарушителем оказалась УК «Левобережье», на которую Госжилинспекция региона составила 16 протоколов. Второе место в рейтинге нарушителей заняла «УК Жилищник 3» - 10 протоколов. 5 протоколов было выписано специалистами ведомства в адрес ООО «ЖКХ» Сервис».
В целом за нарушения закона по энергосбережению и энергоэффективности составили более 70 протоколов на общую сумму более 1,7 миллионов рублей.
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