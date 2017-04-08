Олег Гепперле: «Наша медико-криминалистическая лаборатория является одной из лучших в России»

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Кто такие эксперты-криминалисты и чем они занимаются, рассказал полковник полиции Олег Райнгольдович Гепперле.

В первый день весны, 1 марта, отметили свой День специалисты экспертно-криминалистической службы системы МВД России. Ни одно раскрытие преступления не обходится без их участия. Их работа незаметна, но от этого не менее важна. От их заключений зависят судьбы людей.

О работе скромных бойцов невидимого фронта борьбы с преступностью рассказал заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Омской области полковник полиции Олег Райнгольдович Гепперле.

Олег Райнгольдович, расскажите, пожалуйста, какие функции у экспертно-криминалистической службы?

По нашим нормативным документам у нас есть две основных функции - это технико-криминалистическая и судебно-экспертная деятельность. Для меня, как для эксперта, более важна экспертная деятельность - производство экспертиз. Данная деятельность строго регламентируется.

Отмечу, что эксперты есть не только в полиции, они есть в юстиции, в МЧС и в Министерстве здравоохранения. И все эксперты находятся под действием Федерального закона от 31 мая 2001 года N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». В нем перечисляются права и обязанности эксперта, и руководителей экспертного учреждения. Это наша настольная книга. Экспертно-криминалистическая деятельность приспособлена к службе в полиции. В рамках экспертно-криминалистической деятельности мы осуществляем осмотр места происшествий, предварительные исследования по материалам оперативно-разыскной деятельности и по материалам доследственных проверок.

Предварительные исследования чем-то отличаются от экспертиз?

Когда есть заявление от гражданина, то одним из способов установить факт преступления является производство предварительного исследования. С методической точки зрения исследование не отличается от экспертизы, но характеризуется сокращенным процессом оформления результатов исследования объектов. По этой причине на производство исследования уходит гораздо меньше времени, чем на экспертизу.

В следственных действиях эксперты принимают участие?

Конечно. Они участвуют в обысках, проверках показаний, осмотрах трупов. Участвуют в оперативно-разыскных мероприятиях, в рамках которых проводят проверки по экспертно-криминалистическим учетам. Кроме того, экспертами-криминалистами составляются субъективные портреты в рамках уголовного дела.

Расскажите подробнее про субъективные портреты?

Субъективный портрет составляется со слов очевидца преступления – это предполагаемый портрет преступника.

Наши специалисты по составлению субьективных портретов имеют педагогическое образование, закончили художественно-графического факультета ОмГПУ. Они имеют навык педагога, изучили психологию и очень хорошо рисуют.

Как правило, если очевидцы запомнили лицо преступника, то их везут как раз к нашим специалистам в один из райотделов, где у них есть возможность работать круглосуточно.

Раньше до развития компьютерной техники все субъективные портреты составлялись рисованием или при помощи унифицированных наборов.

С появлением специальных программ, как правило, используется последняя версия фотошопа, составление субъективного портрета в некоторой степени изменилось. Из информационной базы лиц задержанных берется примерный типаж и на его основе со слов очевидцев дорисовываются детали. Получается очень правдоподобно.

А где еще востребованы ваши эксперты-художники?

Мы выполняем портретные экспертизы, которые очень интересны для миграционной службы. Бывают ситуации, когда жители азиатских стран неоднократно попадают в Российскую Федерацию под разными фамилиями. Вчера он был Хо Ши, а сегодня уже Ши Хо. При появлении сомнений таможенники и сотрудники миграционной службы обычно присылают нам фотографии паспорта человека и его ранние фотографии, и мы их сравниваем. Данная процедура проводится параллельно с дактилоскопией. Эксперты выясняют тот ли это человек, который был на фотографии и 20 лет назад. Временных ограничений практически не существует.

Также для опознания личности специалисты могут сравнить фото трупа с его прижизненным обликом. Что проводится наряду с медико-криминалистической экспертизой и с экспертизой ДНК.

В чем заключается основная работа эксперта-криминалиста?

Наша основная работа на месте происшествия, где изымаются различные следы, в том числе биологические объекты. Обнаружить следы рук преступника – это в идеале. На местах преступлений также изымаются трассологические объекты: следы обуви, оставленные на месте преступления. Очень важны следы орудия взлома двери, окна: замок сломали, в гараж залезли, выпилили часть стены, проломы в стене или потолке. Это все фиксируется, изымаются все следы.

Кроме того, изымаются биологические объекты: кровь, слюна, сперма и тому подобное. По ним можно определить как минимум пол человека. Сейчас эксперты нацелены на изъятие как можно большего числа биологических объектов содержащих ДНК – это эпителий.

И с трупами работаете? Как в кино?

И с трупами работаем - медик выезжает и составляет розыскную таблицу, например, неопознанного трупа. Неизвестным считается труп без документов, когда нет свидетелей, и нет возможности его сразу идентифицировать. Эксперт выясняет рост, цвет волос, глаза, осматривает зубы и всю полученную информацию заносит в специальную карту. Также полностью описываются шрамы, наличие пальцев, зубной аппарат, татуировки, любые отметины на теле. Далее по этим таблицам проводится сравнение по картотеке без вести пропавших. При совпадении таблиц следователь назначает дополнительную экспертизу. В первую очередь проводится портретная экспертиза, когда фото трупа сравнивается с прижизненным фото. Очень хорошо, когда есть дактокарта (отпечатки пальцев). Все трупы дактилоскопируются медиком при осмотре места происшествия и сравнивается с информацией в нашей дактилоскопической картотеке.

А если это не помогает? Если нет в картотеке совпадений ни по отпечаткам, ни по особым приметам? Если и лица уже нет? Когда оно обезображено или остался лишь череп?

А вот для таких случаев есть медико-криминалистическая экспертиза по восстановлению лица по оставшемуся черепу человека. Восстановление проводится по методу Герасимова, который является основой к новым методам и программам. Наши специалисты как бы наращивают лицо на кости черепа. Метод основывается на том, что форма скул, пазух носа, глазниц, все, что есть на черепе, вырастает определенной массой и в определенной форме на лице. До компьютеров наращивание лица производилось на череп скульптурным пластилином. Сейчас все делается в программах на компьютере.

Наша медико-криминалистическая лаборатория является одной из лучших в России.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что основная деятельность центра - это производство экспертиз, на основании которых доказывается факт преступления и причастность к нему определенных лиц.

Олег Райнгольдович, расскажите, какие еще компьютерные программы, или какое интересное оборудование, по меркам обычных граждан, используется в вашем центре?

Возможно, интересным будет система «Портрет-поиск». Это не просто программа, это аппаратно-программный комплекс. Простыми словами – это компьютер со специальным программным обеспечением, которое позволяет составлять фоторобот. Но в основном она необходима для создания экспертно-криминалистических учетов и организации поиска искомой информации в автоматизированном режиме.

Ежедневно изымается большое количество различных следов, их нужно как-то систематизировать. Самая простая форма систематизации – это следы рук. Начиная с конца 19 века были придуманы формулы систематизации, они со временем совершенствовались и дошли до «автоматизированной» дактилоскопии АДИС «ПАПИЛОН» (автоматизированных дактилоскопических идентификационных систем). Отмечу, что у нас стоит восьмая, последняя, версия. В ней все делается в автоматическом режиме, оператор только подтверждает правильность выполненных действий аппаратуры.

В АИПС «Портрет-поиске» создается следотека, но не в виде карточек, а сразу в программе. Например, следотека следов обуви, где ведется экспертно-криминалистический учет следов подошв обув. Для этого производится сканирование следа, в программу помещается фотография и чтобы быстрее найти похожий след, так как в базе содержится несколько тысяч следов с разными подошвами, оператор заносит дополнительно размерные характеристики следа с описательной частью и вставляет в компьютерную учетную карточку параллельно с изображением. Запускается поиск, и система уже сама ищет похожие. При совпадении 7-8 показателей выдается примерный список совпавших следов. Далее эксперт проверяет и готовит справку для райотделов о совпадении следов на разных преступлениях. Если по какому-то из дел уже есть какое-то подозреваемое лицо, то следователи смогут взаимодействовать.

Этот комплекс используется только для следотеки?

Нет. У него более широкий спектр возможностей. В «Портрет-поиск» ведутся всевозможные базы, включая учет поддельных денежных знаков, учет орудий взлома, шин транспортных средств, а также картотека субъективных портретов. В год составляется порядка 1 000 субъективных портретов. И у нас в базе уже порядка 5 000 портретов подозреваемых.

На сегодняшний день очень много преступлений происходит в общественных местах, на улице, в условиях визуального контакта преступника, жертвы, свидетеля, но люди либо запуганы, либо не верят в свои силы и не надеются на свою память, и часто отказываются от составления субъективных портретов преступников. Хотя у нас работают профессионалы, которые помогут вспомнить. Причем портрет они смогут составить как со слов бабушки, так и ребенка. Портреты очень сильно помогают в раскрытии преступлений, их получают сотрудники наружных служб полиции для розыска по ним злоумышленника на маршруте патрулирования.

А если человек оказался в больнице?

Наша бригада мобильная и эксперты могут выезжать в медицинские учреждения к травмированным гражданам.

Все портреты загружаются в «Портрет-поиск» и производится поиск совпадений на разных преступлениях. Это как раз одна из основных наших задач – поиск схожих следов с разных мест преступлений и происшествий. В особенности это касается мошенничеств и серий краж, когда злоумышленники представляются работниками социальных служб, гадалками и тому подобное.

Комплекс помогает раскрывать преступления по горячим следам, сокращая время идентификации и опознания.

Все данные программы только для служебного пользования, а не для распространения.

При такой интересной, но сложной работе, какими качествами должен обладает эксперт?

Из основных качеств – это скрупулезность, чтобы до всего докопаться, и, конечно же, внимательность, чтобы ничего не пропустил. Это два основных качества. К ним еще стоит добавить усидчивость, терпение и коммуникабельность.

За последнее время в ваших рядах появились новые сотрудники? Последние два года очень активно проходит процесс обновления службы. В 1993 году по решению руководства МВД России, в том числе и УВД по Омской области экспертные подразделения были значительно укреплены штатными единицами (до 1993 г. было немногим более 50 экспертов в омском Управлении). С 1993 года за пару лет службу увеличили до, примерно, 150 человек. Сейчас как раз подошел период, когда сотрудники отработали в экспертной службе 23-24 года и уходят на заслуженный отдых. Последние 2 года очень активно проходит процесс обновления службы.

С каким образованием приходят к вам на службу?

У нас есть требования, которые предписаны головным учреждением – ЭКЦ МВД России. На него возложены функции, в том числе и методического руководства всеми экспертными подразделениями в соответствии с унифицированными ведомственным требованиям к экспертно-криминалистическим подразделениям, где как раз и прописаны требования к базовому образованию, которым должны обладать эксперты.

Традиционным криминалистом могут стать люди с высшим образованием без каких-то особых условий. Это связано с тем, что традиционный криминалист занимается 7-ю видами экспертиз: холодное оружие, дактилоскопические экспертизы, трасологические экспертизы, это исследования материалов и документов – технико-криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая экспертиза, портретная и балистическая экспертиза. Исходя из названий видно, что нам нужны «технари».

Юридическое образование вашим сотрудникам требуется?

Как правило, юридическое образование для нас не обязательно. Оно требуется только для руководителей. В России очень мало ВУЗов, которые готовят экспертов-криминалистов. Их всего 4, где есть факультеты экспертов-криминалистов: Волгоградская академия УМВД России, Московский юридический университет и Санкт-Петербургская академия МВД. Но на этих факультетах готовят только традиционных криминалистов. У нас в Омске 8 человек выпускников этих вузов. В службе аттестовано более 180 экспертов, кроме того, есть вольнонаемные специалисты и федеральные госслужащие.

Легко ли попасть в вашу службу?

Поступить на службу не так просто. Необходимо успешно пройти военно-врачебную комиссию, в том числе психо-физиологическую диагностику, полиграф, стажировку в подразделении и только затем мы принимаем решение о приеме на службу.

Кто может стать «нетрадиционным» криминалистом?

В системе экспертных подразделений органов внутренних дел выполняется 48 видов судебных экспертиз, из них только 7 – традиционные и, получается, по 41 виду выполняют исследования сотрудники отделов специальных видов экспертиз. А вот там уже есть пожаротехники, выясняющие поиск источника пожара и причины возгорания и т.д., взрывотехники, автотехники, которые подразделяются на 4 подвида, где выясняют обстоятельства ДТП и исследования маркировочных обозначений на транспортных средствах. Далее, фоноскописты – определяют, кто сказал и что сказал. Потом видеотехники, которые проверяют наличие монтажа и т.д., лингвисты – изучают тексты на наличие угрозы, присутствуют ли замаскированные слова, например, про взятку, и которые также изучают экстремисткие тексты. Кроме того, у нас обширный экономический блок, где тоже 4 вида экспертиз: бухгалтерская, финансово-аналитическая, финансово-кредитная (расследование преступлений в банковской сфере) и налоговая экспертиза. Здесь требуются специалисты с экономическим образованием.

Самый большой блок с 11 допусками – это криминалистическая экспертиза материалов веществ и изделий. Сюда входят исследования наркотических средств, ядовитых и сильнодействующих веществ, исследование порохов и продуктов выстрела, исследование стекла, керамики, исследование металлов и сплавов, пищевых продуктов, объектов ботанического происхождения, почвоведческая экспертиза, экспертиза волокон, когда на месте происшествия находят волокна, упавшие с преступника, или его одежды. Позже, при его поимке, после изъятия одежды эти специалисты сравнивают волокна. Это очень интересно. Так, при ДТП изымают чехлы целиком, чтобы понять, кто действительно сидел на сиденье водителя.

Значит, вы можете раскрыть обман, когда после ДТП водитель пересаживается на пассажирское сиденье и заявляет, что не был за рулем?

Да, верно. Это все можно проверить и доказать. Особое внимание уделяется ДТП, совершенным в состоянии АО (алкогольное опьянение), что сразу утяжеляет преступление.

Вернемся к экспертизам?

Кроме ранее перечисленных, есть еще и пищевая экспертиза – соответствуют ли продукты, например масло, сыр и так далее, нормам и ГОСТам.

Самая объемная экспертиза конечно по наркотическим средствам. Здесь проводится порядка 1 500 экспертиз в год и примерно такое же количество исследований.

И, конечно же, экспертиза ДНК – суперсовременная, супертехнологичная с дорогостоящим импортных оборудованием, так как отечественное оборудование, к сожалению, пока практически не выпускается. Где очень дорогие импортные расходные материалы, но гарантия составляет 100% при определении принадлежности ДНК конкретному человеку.

В Омске проводится такая экспертиза?

Да. У нас была создана лаборатория и с 1 января 2015 года она начала функционировать. Много усилий вложило в нее руководство УМВД, в том числе при организации капитального ремонта в здании лаборатории.

Теперь и мы проводим ДНК-экспертизы. Это одна из самых главных экспертиз для установления или идентификации личности, определения пола человека.

И как долго проводится ДНК-экспертиза? Где-то слышала, что до получения результата может пройти до 30 дней.

По горячим следам мы берем наименьшее количество объектов для исследования. Сотрудники следствия и дознания вещи, в том числе белье с кровью, с задачами найти биологические следы, определить ДНК, которое предположительно принадлежит какому-нибудь преступнику. Наши эксперты одежду сортируют в специальном помещении и определяют, например, по брызгам крови, что, скорее всего, эта кровь не потерпевшего, а подозреваемого. Участочек с кровью из одежды вырезают и его в первую очередь исследуют. Так, предварительный итог можно получить в течение суток. Составить полное заключение достаточно сложно, нужно все проанализировать, на него уходит еще примерно день. Как правило, с предварительного результата мы уже редко даем другой вывод. Эксперты должны быть убеждены в решении, чтобы не пустить сотрудников по ложному следу. Так за день-два можно сделать экспертизу по особо резонансным случаям.

А обычная экспертиза сколько времени может занять?

По нашим нормативным документам экспертиза проводится в срок, как правило, не превышающий 15 суток. Поэтому если нет очень большой загрузки, в порядке поступления материалов, экспертиза занимает в среднем 5-10 дней. Стараются как можно раньше провести исследования при таких преступлениях как убийства, тяжкие преступления, изнасилования.

Все специалисты там медики, с медико-биологичким образованием. Они дополнительно проходят стажировки в ЭКЦ МВД России по молекулярно-генетической экспертизе.

Сколько экспертиз в день проводят специалисты?

О количестве экспертиз в день трудно говорить, но скажем так, за прошлый год в ДНК-лаборатории выполнено около 500 экспертиз и исследований. Если рассчитать на количество рабочих дней, то получается 1-2 экспертизы в день.

Когда вышел из строя основной прибор - генетический анализатор, это конечно была беда. Но у нас ведь есть и другие методы исследований, та же самая дактилоскопия. Теперь про экспертизу ДНК все знают и на нее надеются. Ведь не всегда можно изъять следы рук или обуви на месте происшествия, эксперты больше внимания уделяют биологическим следам.

Какие новые для Омска методы появились в последнее время?

В первую очередь это АДИС «Папилон» 8 версии. Метод и средства автоматизированной дактилоскопической идентификации в Омской области работают уже более 20 лет, но в предыдущих версиях не надежен был автоматизированный поиск следов по отпечаткам ладоней, затруднено было сканирование дактилокарт в автоматизированном режиме. Теперь эти современные методы нам доступны, что повысило как скорость поиска, так и его качество. Большинство новых методов приходится на компьютерную экспертизу. Компьютерное и телекоммуникационное оборудование очень быстро развивается и работа экспертов заключается в том, чтобы найти удаленную информацию с различных компьютерных и мобильных устройств, с серверов и тому подобного. А также обнаружение всевозможных баз данных на аппаратных средствах, которые к нам попадают. Работа с интернет-сетями – поиск, куда по сетям информация могла уйти. Далее работа с мобильными телефонами, где еще только разрабатывается экспертная методика работы по преступлениям, связанным с банковскими картами. Например, когда приходит смска, ты ее открываешь, и на телефон садится вирус, который переходит к тебе в банковскую программу. Так со счета потихонечку исчезают деньги, о чем граждане даже и не подозревают.

И как от этого уберечься?

Идеальный вариант для получения пин-кодов - простой кнопочный телефон, без подключения к интернету, который убережет вас от таких вредоносных программ. Сенсорные телефоны с операционными системами достаточно легко взламываются. Часто, при скачивании каких-то программ, приходит запрос на разрешение к доступу геопозиции, фотографиям и так далее. Граждане как бы дают разрешение и так преступники отслеживают местонахождение жертвы, узнают пин-код доступа в мобильный банк и так далее. И вот теперь наши специалисты участвуют в расследовании такого рода преступлений. Выясняют если в телефоне вирус, и откуда он пришел.

Еще есть новинки?

В традиционной криминалистике достаточно новый метод, про который я уже рассказал – использование системы «Портрет-поиск», тем более что программа совершенствуется. Также у нас есть баллистическая индентификационная система «ТАИС». С ее помощью можно в автоматизированном режиме проводить исследование пуль и гильз.

Как работает система с таким чудесным названием«ТАИС»?

Пуля, изъятая с места происшествия, в последствии может сравниваться с пулей из изъятого позже у преступника пистолета. Пули сравнивают в аппарате после проведения отстрела. Компьютер считывает информацию с поверхности пуль и выдает сравнительную информацию.

А из совсем свежих методов – это строительно-техническая экспертиза. На сегодняшний день она очень востребована следственными органами. Используется в расследовании нарушений при строительстве домов, крупных объектов, выявляет недостаток определенных материалов, которые могут привести к катастрофам, разрушениям и обрушениям. Метод очень тесно связан с блоком экономических экспертиз. Экспертиза достаточно новая и ее развитие происходит с весны 2016 года.

В планах Центра есть изучение каких-либо новых методов и экспертиз?

Есть. Развитие радиотехнической экспертизы. Это изучение скриминговых устройств, используемых для вскрытия автомобилей. Устройства снимают информацию, например, при постановке автомобиля на сигнализацию. Это всевозможные сканеры, которые считывают информацию или сигнал, поступающий на автомобиль, запоминает у себя и вскрывает их. В Омске в последнее время участились подобные преступления, поэтому экспертиза требует изучения и развития.

Олег Райнгольдович, а теперь расскажите, как вы попали в полицию?

У меня не было стремления идти в органы внутренних дел. После окончания в 1993 году Института инженеров железнодорожного транспорта я планировал стать инженером. Но друг-одноклассник, который уже работал в экспертной службе, предложил попробовать свои силы в экспертно-криминалистической деятельности. Первое время я был техником-криминалистом и даже не представлял насколько это интересная работа.

И настолько интересная?

Представьте, ты первый, кто выезжает на осмотр места происшествия. Да, там грязь, кровь, труп, слезы, беда и т.д. Но сам факт, что тебе нужно что-то найти... Просыпается здоровый охотничий инстинкт и желание помочь. По молодости лет мне было очень интересно, но потом понял, что не хватает целостности системы. Да интересно найти следы, но еще необходимо доказать причастность к следам преступника, а это уже удел эксперта.

Прошло полгода и начальник экспертного отдела предложил стать экспертом. Работа эксперта более или менее мне была известна. Ранее уже приходилось делать экспертизы, мне их давали для изучения. В мой первый допуск в 1994 году я получил право самостоятельного производства экспертиз холодного оружия и дактилоскопических экспертиз. И далее я уже не пропустил в Центре ни одной должности, и успел изучить все досконально. Получил право производства 6 видов криминалистических экспертиз.

Полагаю, специфика вашей работы подразумевает накапливаемость стресса и появление раздражения, как сотрудники его снимают?

Спорт. Мы участвуем в различных спартакиадах УМВД, занимаем призовые места. У нас есть стенд, где мы храним награды и грамоты. В соревнованиях участвуем и с семьями. Также организуем свои спартакиады с участием детей. У нас достаточно дружный коллектив. Кроме того, периодически устраиваем посещение музея, в основном нашего музея УМВД, особенно при появлении новых сотрудников.

Олег Райнгольдович, большое спасибо за интересный рассказ. Поздравляю с прошедшим праздником Вас и всех специалистов экспертно-криминалистического центра. Успехов в нелегком труде!

Фото: УМВД России по Омской области