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НовостиПроисшествия в Омске

Восемь омских пожарных потушили павильон в Ленинском округе

Восемь омских пожарных потушили павильон в Ленинском округе
Сотрудникам МЧС потребовалось 17 минут, чтобы доехать до места и ликвидировать возгорание полностью.
07.02.2017 09:45
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По информации пресс-службы ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области, сообщение о возгорании павильона в Ленинском округе поступило в 03:13 часов.  Через пять минут пожар был локализован, а уже к 03:30 часам полностью потушен.

Помимо восьми пожарных, к тушению было привлечено 2 единицы техники и одно звено газодымозащитной службы.

Как добавляет «Вечерний Омск», торговый павильон, в котором повредились товарно-материальные ценности, располагался на улице Вострецова.

Автор: Мария Ильченко
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