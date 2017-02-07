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Восемь омских пожарных потушили павильон в Ленинском округе
По информации пресс-службы ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области, сообщение о возгорании павильона в Ленинском округе поступило в 03:13 часов. Через пять минут пожар был локализован, а уже к 03:30 часам полностью потушен.
Помимо восьми пожарных, к тушению было привлечено 2 единицы техники и одно звено газодымозащитной службы.
Как добавляет «Вечерний Омск», торговый павильон, в котором повредились товарно-материальные ценности, располагался на улице Вострецова.
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Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)
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