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НовостиОбщество в Омске

Минприроды Омской области напоминает о необходимости постановки на учет объектов, вредящих природе

Минприроды Омской области напоминает о необходимости постановки на учет объектов, вредящих природе
Нарушителям грозят крупны штрафы.
07.02.2017 09:15
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Региональное Министерство природных ресурсов и экологии сообщает гражданам о необходимости постановки на учет объектов, которые негативно воздействуют на окружающую среду.

Так, согласно требованиям Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», индивидуальные предприниматели или юридические лица обязаны поставить на государственный учет такие объекты в уполномоченном Правительством РФ федеральном органе исполнительной власти или органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

В случае, если объект подлежит региональному государственному экологическому надзору, заявка о постановке на учет данных объектов подается в электронном виде в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. В Управление Росприроднадзора по Омской области документация подается, если объект полежит федеральному государственному экологическому надзору.

Узнать, к какому надзору относятся те или иные объекты негативного воздействия на окружающую среду, можно в  Постановлении Правительства РФ от 28.08.2015 № 903 «Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору», а также Постановлении Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам  I, II, III, IV категорий».

Вместе с тем отметим, что с 1 января 2017 года в Кодексе РФ об административных правонарушениях появилась новая статья 8.46, предусматривающая наказание за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, негативно влияющих на окружающую среду. Нарушителям грозят крупны штрафы. Так, для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей штраф составит от 30 до 100 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 5 до 20 тысяч рублей.

Автор: Анна Гапошина
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