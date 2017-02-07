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НовостиЭкономика в Омске

Омская область стала второй в Сибири по открытости бюджетных данных за 2016 год

Омская область стала второй в Сибири по открытости бюджетных данных за 2016 год
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По отдельным направлениям рейтинга омский регион признан лидером.
07.02.2017 08:45
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Научно-исследовательский финансовый институт подвел итоги ежегодного рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных. Омская область заняла пятую строчку, набрав 79% от максимального количества баллов. Таким образом, омский регион вошел в топ-5 федеральных лидеров. Как сообщает пресс-служба Правительства Омской области, с 80,1% на четвертом месте Московская область, на третьем – Красноярский край (83,5%), на втором месте Краснодарский край (84,4%), Оренбургская область с 89,2% заняла первое строчку рейтинга.

В СФО омский регион стал вторым, пропустив вперед вышеназванный Красноярский край, и обогнав Республику Алтай (71,3%).

Прозрачность и открытость бюджетных данных – это один из обозначенных Губернатором Виктором Назаровым принципов бюджетной работы. Вопросы распределения государственных средств касаются каждого жителя Омской области, поэтому Министерство финансов старается в максимально понятной и простой форме предоставить населению информацию о принятии и исполнении бюджета. Для этого у нас работает специализированный портал «Бюджет для граждан», где можно не только узнать полную информацию о распределении бюджетных средств, но и сравнить финансовые показатели Омской области с другими регионами России,

- подчеркнул Министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

Кроме того, Омская область по отдельным направлениям рейтинга (внесение изменений в закон о бюджете и публикация закона о бюджете) признана лучшей.

Автор: Мария Ильченко
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