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НовостиНаука в Омске

Омский НПЗ построит новые очистные сооружения

Омский НПЗ построит новые очистные сооружения
В экологический проект строительства «Газпром нефть» инвестирует порядка 17 миллиардов рублей.
07.02.2017 10:13
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Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» начал подготовку к строительству очистных сооружений закрытого типа. Проект включен в федеральный план мероприятий в рамках проведения в России Года экологии распоряжением Правительства РФ.

Проект входит в периметр программы модернизации нефтеперерабатывающих активов «Газпром нефти», одним из ключевых приоритетов которой является последовательное снижение нагрузки производства на окружающую среду,

- рассказали в пресс-службе ОНПЗ.

 «Газпром нефть» инвестирует в проект строительства порядка 17 миллиардов рублей.

Новые  очистные сооружения будут иметь многоступенчатую систему очистки воды, включая механическую, физико-химическую, биологическую очистку, угольную фильтрацию и обеззараживание ультрафиолетом. Если производительность сооружений будет увеличена на 20%, то это позволит сократить общую площадь очистных сооружений в 17 раз. Таким образом, за счет возврата до 70% воды в технологический цикл предприятия снизится нагрузка на городские очистные сооружения.

Стоит отметить, что данный экологический проект разработан российским проектным институтом «Омскнефтехимпроект». Очистные сооружения планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Автор: Алина Савельева
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