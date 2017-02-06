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НовостиЭкономика в Омске

Три омских налогоплательщика увеличили поступления в областной и городской бюджеты

Три омских налогоплательщика увеличили поступления в областной и городской бюджеты
По сравнению с 2015 годом только Сбербанк России, РЖД и НПЦГ Салют увеличили налоговые поступления в бюджеты Омска и области.
06.02.2017 16:39
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По итогам  2016 года в федеральный бюджет от десяти крупнейших налогоплательщиков региона поступило 23,1 миллиарда рублей или 55,1% от общей доли поступлений омских плательщиков налогов. Десятка крупнейших налогоплательщиков перечислила в областной бюджет 20 миллиардов рублей, что составило 40,9% от общей доли поступлений, а в городской бюджет - 709 миллионов рублей или 12,8%.

Так, в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Омской области в федеральный бюджет вошли АО «Газпромнефть - Омский НПЗ», ООО «Омсквинпром», ООО «Газпромнефть – Восток», ООО «Омский завод полипропилена», ООО «Газпромнефть – Снабжение», ОАО «ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО), АО «Центральное конструкторское бюро автоматики», а также АО «Территориальная генерирующая компания № 11», ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» и ОАО «Омскводоканал».

В десятку крупнейших налогоплательщиков Омской области в областной бюджет региона попали такие предприятия, как АО «Сан Инбев», «Газпромнефть – Омский НПЗ», ООО «Омсквинпром», ПАО «СБЕРБАНК России», ООО «Омский завод полипропилена», ПАО «Транснефть», ОАО «Российские железные дороги», АО «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют», ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» и АО «Транснефть – Западная Сибирь».

В десятке крупнейших налогоплательщиков Омской области в бюджет Омска оказались АО «Газпромнефть – Омский НПЗ», ОАО «Российские железные дороги», УВД России по Омской области, в том числе УМВД России по г. Омску, ПАО «СБЕРБАНК России», АО «Омский завод транспортного машиностроения», АО «Транснефть – Западная Сибирь», ФКУ «Единый расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации», АО «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют», НП «Спортивный клуб «Авангард» и ОАО «ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО). 

Как сообщает УФНС России по Омской области, за 2016 год налоговые поступления в областной и городской бюджеты по сравнению с 2015 годом увеличили только три налогоплательщика, среди которых Сбербанк России, РЖД, и НПЦГ Салют.

Автор: Алина Савельева
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