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НовостиПроисшествия в Омске

При уборке снега с крыши омского кафе погиб рабочий

При уборке снега с крыши омского кафе погиб рабочий
Очередная трагедия произошла в центре города в минувшие выходные. Молодой мужчина сорвался с крыши.
06.02.2017 17:02
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В минувшую субботу, 4 февраля, при чистке от снега крыши одного из кафе в центре города сорвался 30-летний рабочий. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Как сообщает Om1, администраторы кафе «Тинто», что на улице Певцова, наняли двух рабочих. Трудовые договоры не подписывались и мужчины работали без страховки.  

По факту гибели рабочего следственными органами регионального СКР проводится проверка.

Автор: Алина Савельева
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