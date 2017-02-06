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При уборке снега с крыши омского кафе погиб рабочий
В минувшую субботу, 4 февраля, при чистке от снега крыши одного из кафе в центре города сорвался 30-летний рабочий. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
Как сообщает Om1, администраторы кафе «Тинто», что на улице Певцова, наняли двух рабочих. Трудовые договоры не подписывались и мужчины работали без страховки.
По факту гибели рабочего следственными органами регионального СКР проводится проверка.
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Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)
|БЦ "Радуга"
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