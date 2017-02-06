Смотр-конкурс строевой песни Омского гарнизона состоится 23 февраля

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В Омске 15 и 23 февраля пройдут основные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Родины.

На заседании организационного комитета по подготовке и проведению патриотических мероприятий в администрации было обозначено 65 мероприятий, которые запланировано провести в преддверии празднования Дня защитника Отечества и Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Родины.

Одним из таких мероприятий, как сообщает пресс-служба омской мэрии, станет поминальная служба по омичам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества. Начнется она 15 февраля в 10:00 часов в парке имени 30-летия Победы. В 11:00 часов в парке 300-летия Омска (улица Перелета,1) пройдет митинг и возложение венков, цветов к памятнику воинам-омичам, погибшим в локальных войнах и конфликтах.

Возложение венков, цветов и гирлянд к монументам в парке Победы, памятникам «Воинам-омичам, выполнившим свой долг перед Отечеством», маршалу Г.К. Жукову и генералу Д.М. Карбышеву запланировано 23 февраля на 10:00 часов. В центре Омска на Соборной площади в 12:00 часов начнется торжественное построение войск Омского гарнизона и смотр-конкурс строевой песни.

Для обеспечения порядка, по данным УМВД России по городу Омску, будет задействовано около 400 сотрудников полиции. Места проведения мероприятий будут обследованы перед их началом. Проверять будут при помощи спецтехники и служебных собак. Также предусмотрено круглосуточное дежурство инженерно-саперной группы УМВД России по Омской области.

Правоохранительными органами будут приняты все необходимые меры, направленные на обеспечение правопорядка во время проведения праздничных мероприятий. Особое внимание будет уделено предупреждению террористических актов, профилактике и пресечению правонарушений на улицах и в общественных местах. В целях обеспечения безопасности участников торжественного построения войск Омского гарнизона 23 февраля по периметру Соборной площади будут установлены турникеты, стационарные металлодетекторы,

- добавил заместитель директора департамента общественной безопасности администрации Омска.

Также места массового пребывания людей будут проверены Управлением по делам ГО и ЧС профильного департамента.