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За хорошие оценки омичка избивала восьмилетнюю дочь скакалкой
Расследование уголовного дела по факту неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним в отношении 33-летней жительницы поселка Ростовка, обвиняемой в преступлении по статье 156 Уголовного кодекса РФ, завершено.
По мнению следственных органов регионального СКР, женщина избивала свою 8-летнюю дочь-гимнастку за любую мелкую провинность. В ноябре 2016 года обвиняемая дважды избила девочку за четверку по математике и за конфеты, что девочка взяла без разрешения у одноклассницы. От скакалки, которой мать била ребенка, у девочки остались на теле кровоподтеки.
В ходе следствия была проведена психолого-педагогическая экспертиза, установившая наличие признаков жестокого обращения с ребенком со стороны матери. Это выражалось грубым обращением со школьницей, а также вербальной и физической агрессии, нанесением физических травм и психологическим насилием в форме унижения и подавления личности. По заключению экспертов девочка испытывала большой стресс.
Обвиняемая раскаялась в содеянном. На данный момент девочка проживает с дедушкой.
Достаточная доказательственная база позволяет передать уголовное дело прокурору для решения вопроса о направлении в суд.
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Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)
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Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)