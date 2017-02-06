За хорошие оценки омичка избивала восьмилетнюю дочь скакалкой

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В отношении жестокой матери возбуждено уголовное дело. Ребенка определили на проживание к дедушке.

Расследование уголовного дела по факту неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним в отношении 33-летней жительницы поселка Ростовка, обвиняемой в преступлении по статье 156 Уголовного кодекса РФ, завершено.

По мнению следственных органов регионального СКР, женщина избивала свою 8-летнюю дочь-гимнастку за любую мелкую провинность. В ноябре 2016 года обвиняемая дважды избила девочку за четверку по математике и за конфеты, что девочка взяла без разрешения у одноклассницы. От скакалки, которой мать била ребенка, у девочки остались на теле кровоподтеки.

В ходе следствия была проведена психолого-педагогическая экспертиза, установившая наличие признаков жестокого обращения с ребенком со стороны матери. Это выражалось грубым обращением со школьницей, а также вербальной и физической агрессии, нанесением физических травм и психологическим насилием в форме унижения и подавления личности. По заключению экспертов девочка испытывала большой стресс.

Обвиняемая раскаялась в содеянном. На данный момент девочка проживает с дедушкой.

Достаточная доказательственная база позволяет передать уголовное дело прокурору для решения вопроса о направлении в суд.