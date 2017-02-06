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В Омской области охотинспектор задержал убившего косулю браконьера
Вчера, 5 февраля, в дежурную часть отдела МВД России по Тарскому району охотинспектор сообщил, что в 11 километрах от города Тары в урочище Аширово он задержал подозреваемого в незаконной добыче косули.
По прибытии на место происшествия стражи порядка опросили работника лесного хозяйства, который рассказал, что во время объезда территории услышал звук снегохода, а затем задержал злоумышленника. Туша животного была обнаружена неподалеку.
25-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции. Как оказалось, мужчина поехал на охоту, не имея при этом разрешения на добычу парнокопытного живтного.
В лесу он долгое время гонял по полям на снегоходе косулю и загнал ее глубоко в снег. Воспользовавшись беспомощностью дикого животного, он заколол ее с помощью ножа,
- сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Теперь специалистам предстоит установить сумму причиненного фигурантом ущерба, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 Уголовного Кодекса РФ «Незаконная охота».
Напомним, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или административного ареста сроком до 6 месяцев.
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Поэт, прозаик
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