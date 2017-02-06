В Омской области охотинспектор задержал убившего косулю браконьера

Злоумышленнику грозит штраф до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 6 месяцев.

Вчера, 5 февраля, в дежурную часть отдела МВД России по Тарскому району охотинспектор сообщил, что в 11 километрах от города Тары в урочище Аширово он задержал подозреваемого в незаконной добыче косули.

По прибытии на место происшествия стражи порядка опросили работника лесного хозяйства, который рассказал, что во время объезда территории услышал звук снегохода, а затем задержал злоумышленника. Туша животного была обнаружена неподалеку.

25-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции. Как оказалось, мужчина поехал на охоту, не имея при этом разрешения на добычу парнокопытного живтного.

В лесу он долгое время гонял по полям на снегоходе косулю и загнал ее глубоко в снег. Воспользовавшись беспомощностью дикого животного, он заколол ее с помощью ножа,

- сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Теперь специалистам предстоит установить сумму причиненного фигурантом ущерба, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 Уголовного Кодекса РФ «Незаконная охота».

Напомним, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или административного ареста сроком до 6 месяцев.