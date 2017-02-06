За убийство из мести житель Омской области лишился свободы на 13 лет

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Сегодня, 6 февраля 2017 года, вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Муромцевского района Омской области. Доказательства, собранные следственными органами регионального СКР, Омским областным судом признаны достаточными для признания 23-летнего Дмитрия Петера виновным в совершении преступления по пунктам «б», «г» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в составе группы лиц в связи с выполнением потерпевшим общественного долга), а 36-летнего Дениса Иванова – по пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга).

Установлено, что в ночное время 23 мая 2016 года ранее привлекаемые к уголовной ответственности за мелкие кражи друзья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ездили на автомобиле ВАЗ-21213 по улицам деревни Павловка Муромцевского района. Проезжая мимо одного из домов, Иванов вспомнил, что его хозяин в 2014 году дал против него показания в суде. За кражу ГСМ Иванова приговорили к лишению свободы условно. Друзья решили отомстить мужчине и, проникнув к тому в дом, избили и задушили его. Для сокрытия следов преступления, злоумышленники в багажнике автомобиля вывезли тело на территорию полуразрушенной фермы в окрестностях села Дурново, где скинули в заброшенный колодец.

Родственники погибшего вскоре начали разыскивать мужчину и обратились за помощью в полицию. В ходе опроса соседи сообщили, что слышали шум и видели подозреваемых.

Во время допроса следователем Петер признался в содеянном и показал место, где они спрятали тело убитого. Вину в совершении преступления они не признали,

- рассказали в СУ СК РФ по Омской области.

Как уточнили в Прокуратуре Омской области, Денису Иванову суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Дмитрию Петеру суд определил 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Иванову назначено возместить дочери погибшего причиненный моральный вред в размере 1 миллиона рублей.