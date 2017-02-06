Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
6
февраля
пн
Вечер -16
Ночь -16
Бензин в Омске
АИ-9232.50АИ-9536.20
АИ-9839.50ДТ34.40
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.90 59.00
EUR63.82 63.40
 ПокупкаПродажа

18+

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.6) Gecko/2009022111 Gentoo Firefox/3.0.6

НовостиПроисшествия в Омске

За убийство из мести житель Омской области лишился свободы на 13 лет

За убийство из мести житель Омской области лишился свободы на 13 лет
Виновному придется выплатить дочери погибшего 1 миллион рублей в качестве морального вреда.  
06.02.2017 14:37
Поделиться:

Сегодня, 6 февраля 2017 года, вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух  жителей Муромцевского района Омской области. Доказательства, собранные следственными органами регионального СКР, Омским областным судом признаны достаточными для признания 23-летнего Дмитрия Петера виновным в совершении преступления по пунктам «б», «г» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в составе группы лиц в связи с выполнением потерпевшим общественного долга), а 36-летнего Дениса Иванова – по пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга). 

Установлено, что в ночное время 23 мая 2016 года ранее привлекаемые к уголовной ответственности за мелкие кражи друзья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ездили на автомобиле ВАЗ-21213 по улицам деревни Павловка Муромцевского района. Проезжая мимо одного из домов, Иванов вспомнил, что его хозяин в 2014 году дал против него показания в суде. За кражу ГСМ Иванова приговорили к лишению свободы условно. Друзья решили отомстить мужчине и, проникнув к тому в дом, избили и задушили его. Для сокрытия следов преступления, злоумышленники в багажнике автомобиля вывезли тело на территорию полуразрушенной фермы в окрестностях села Дурново, где скинули в заброшенный колодец.

Родственники погибшего вскоре начали разыскивать мужчину и обратились за помощью в полицию. В ходе опроса соседи сообщили, что слышали шум и видели подозреваемых.

Во время допроса следователем Петер признался в содеянном и показал место, где они спрятали тело убитого. Вину в совершении преступления они не признали,

- рассказали в СУ СК РФ по Омской области.

Как уточнили в Прокуратуре Омской области, Денису Иванову суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.  Дмитрию Петеру суд определил 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Иванову назначено возместить дочери погибшего причиненный моральный вред в размере 1 миллиона рублей.

Автор: Алина Савельева
Просмотров: 111
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: прокуратура, СУ СК, убийство, месть, 105 УК, колодец, новости Омск, Муромцевский район
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Заказ такси, грузотакси, эвакуатора! Держим цены неизменными уже 7 лет
Единая служба, служба заказа пассажирского и грузового транспорта
7-я линия, 132

Новости рубрики

40-летний омич получил ножом в грудь от собственного сына

40-летний омич получил ножом в грудь от собственного сына

442 просмотров, комментировать
В Омской области сельчанин погиб под завалом бывшей пекарни

В Омской области сельчанин погиб под завалом бывшей пекарни

419 просмотров, комментировать
Адвокат Михаил Тимохин доказал в апелляции невиновность экс-главы Марьяновки в гибели подростков

Адвокат Михаил Тимохин доказал в апелляции невиновность экс-главы Марьяновки в гибели подростков

542 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Знакомство с автором: ВИКТОР БОВАН

Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)

678 просмотров
БЦ БЦ "Радуга"

Делать добро легче вместе!

Первых своих подопечных «Дом радужного детства» примет уже в середине будущего года. В хосписе предполагается одновременное размещение сразу нескольких семей с детьми.

1524 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР БОВАН

679 просмотров, комментировать

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!
Блоги
Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Знакомство с автором: ВИКТОР БОВАН

Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)

679 просмотров

Новости компаний

Сбербанк выпустил «Карту с большими бонусами»

Сбербанк выпустил «Карту с большими бонусами»

// Сбербанк России, ПАО
Жители Омской области в 2,5 раза чаще стали «качать» интернет со смартфонов

Жители Омской области в 2,5 раза чаще стали «качать» интернет со смартфонов

// МТС
БКС Банк запустил «Супер Вклад»

БКС Банк запустил «Супер Вклад»

// Компания Бкс, ООО

Утренний комментарий: Насыщенный фон по рублю

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омской области построил свыше 800 км оптоволокна в 2016 году

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» полностью выполнил инвестиционную программу 2016 года

// ОмскВодоканал, ОАО
Справочник
Путинцев Виталий Петрович
Путинцев Виталий Петрович

// В Омске могут появиться дополнительные остановки для общественного транспорта

Все упоминания (80)

Алексеев Сергей Григорьевич
Алексеев Сергей Григорьевич

// Экс-министра образования Омской области приговорили к полутора годам колонии

Все упоминания (161)

Илюшин Олег Владимирович
Илюшин Олег Владимирович

// Бывший гендиректор «Мостовика» Олег Шишов сидит в омском СИЗО

Все упоминания (23)

Отечество
Отечество

// Утренний кофе

Все упоминания (6)

Вес-Трэйд, группа компаний
Вес-Трэйд, группа компаний

// Группа Компаний "Вес-Трэйд" провела II ежегодного Форума "Признание года"

Все упоминания (7)

Зеленый остров
Зеленый остров

// Полная карта всех новогодних и рождественских мероприятий 2017 в Омске

Все упоминания (217)

МРСК Сибири, ОАО
МРСК Сибири, ОАО

// Глава Омской области познакомился с новым руководителем «МРСК Сибири»

Все упоминания (206)

Бауцентр
Бауцентр

// Обеспечение строительных работ материалами и комплектующими

Все упоминания (25)

Любинский молочноконсервный комбинат
Любинский молочноконсервный комбинат

// 30 омских предприятий стали лауреатами и дипломантами конкурса «100 лучших товаров России»

Все упоминания (18)

Популярно
Карантин в омских школах продлили до 6 февраля

Карантин в омских школах продлили до 6 февраля

1921 просмотров, комментировать
Список маршрутов и перевозчиков, с которыми расторгла договор мэрия Омска

Список маршрутов и перевозчиков, с которыми расторгла договор мэрия Омска

1753 просмотров, комментировать 2
Сотрудников омской Росгвардии наградят за освобождение 13-летней заложницы

Сотрудников омской Росгвардии наградят за освобождение 13-летней заложницы

1358 просмотров, комментировать

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик