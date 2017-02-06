В 2017 году омичи напишут «Тотальный диктант» 8 апреля

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Омская область вот уже несколько лет занимает 4-е место в мире по количеству участников акции.

В Омске пройдет традиционная образовательная акция «Тотальный диктант», принять участие в которой могут все желающие. В 2017 году акция пройдет 8 апреля. Организаторы мероприятия сообщили, что в этот раз участников ждет изменение времени старта акции по часовым поясам. Так, она пройдет в 8:00 часов, 11:00 и 14:00 часов по московскому времени.

Это связано с тем, что в столице Тотального диктанта, Новосибирске, в этом году произошла смена часового пояса,

- уточнили в областном Правительстве.

Напомним, в минувшем 2016 году «Тотальный диктант» написали более 146 тысяч человек в 732 городах из 68 стран. В Омской области свои знания в области русского языка проверили 4,5 тысяч жителей почти на 80 площадках, открытых на территории всего региона.

Стоит отметить, что Омская область вот уже несколько лет занимает 4-е место в мире по количеству участников акции. Омичей обгоняют пока только москвичи, жители Санкт-Петербурга и соседнего Новосибирска.