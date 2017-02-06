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В 2017 году омичи напишут «Тотальный диктант» 8 апреля
В Омске пройдет традиционная образовательная акция «Тотальный диктант», принять участие в которой могут все желающие. В 2017 году акция пройдет 8 апреля. Организаторы мероприятия сообщили, что в этот раз участников ждет изменение времени старта акции по часовым поясам. Так, она пройдет в 8:00 часов, 11:00 и 14:00 часов по московскому времени.
Это связано с тем, что в столице Тотального диктанта, Новосибирске, в этом году произошла смена часового пояса,
- уточнили в областном Правительстве.
Напомним, в минувшем 2016 году «Тотальный диктант» написали более 146 тысяч человек в 732 городах из 68 стран. В Омской области свои знания в области русского языка проверили 4,5 тысяч жителей почти на 80 площадках, открытых на территории всего региона.
Стоит отметить, что Омская область вот уже несколько лет занимает 4-е место в мире по количеству участников акции. Омичей обгоняют пока только москвичи, жители Санкт-Петербурга и соседнего Новосибирска.
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Владимир Гопко
кандидат философских наук
Приходится констатировать, что в нашей стране «работа в команде» довольно часто подменяется работой по команде. Речь идёт о диктатуре Министерства образования и науки России, порождающей в ряде вузов диктатуру лиц, им назначенных.
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Ренат Атаев
журналист, блогер
Чтобы эта забытая колонка не умерла окончательно, нужно сюда иногда что-то писать. Изрядно поломав голову над темой, я решил обратиться к своему детству.
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Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)
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