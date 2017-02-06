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НовостиОбщество в Омске

В Омской области началась выплата проиндексированных пенсий

В Омской области началась выплата проиндексированных пенсий
Доставка пенсий началась с 3 февраля. Зачисление пенсий на банковские карты теперь будут производиться ближе к вечеру.
06.02.2017 13:52
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С 3 февраля 2017 года подразделения почтовой связи начали доставку пенсий за февраль. Доставка производится по графику с учетом режима работы почтовых отделений.

С февраля 2017 года выплата страховых пенсий неработающим пенсионерам будет производиться в повышенных размерах с учетом индексации на 5,4%, а также с учетом индексации на 5,4% ежемесячной денежной выплаты всем федеральным льготникам,

- уточнили в Омском отделении Пенсионного фонда РФ.

Кроме того, ПФР напоминает, что с 1 января произошли изменения в порядке прохождения денежных средств. С начала года платежные документы на финансирование пенсий и иных социальных выплат передаются в банки после 14:00 часов. Таким образом, зачисление средств на счета получателей в банках производится ближе к окончанию рабочего дня. 

Напомним, если день зачисления пенсий и других выплат выпадает на праздничный или выходной день, то выплаты  производятся на следующий рабочий день.

Автор: Алина Савельева
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