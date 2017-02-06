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В Омской области началась выплата проиндексированных пенсий
С 3 февраля 2017 года подразделения почтовой связи начали доставку пенсий за февраль. Доставка производится по графику с учетом режима работы почтовых отделений.
С февраля 2017 года выплата страховых пенсий неработающим пенсионерам будет производиться в повышенных размерах с учетом индексации на 5,4%, а также с учетом индексации на 5,4% ежемесячной денежной выплаты всем федеральным льготникам,
- уточнили в Омском отделении Пенсионного фонда РФ.
Кроме того, ПФР напоминает, что с 1 января произошли изменения в порядке прохождения денежных средств. С начала года платежные документы на финансирование пенсий и иных социальных выплат передаются в банки после 14:00 часов. Таким образом, зачисление средств на счета получателей в банках производится ближе к окончанию рабочего дня.
Напомним, если день зачисления пенсий и других выплат выпадает на праздничный или выходной день, то выплаты производятся на следующий рабочий день.
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