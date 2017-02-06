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Предписание Госжилинспекции Омской области о расчете платы за подогрев воды суд признал незаконным
Госжилинспекция Омской области предлагала жильцам многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица 21-я Амурская, дом № 43, корпус 2, считать объем газа, затраченного на подогрев воды в крышной котельной не по показаниям общедомового счетчика, а по показаниям индивидуальных счетчиков горячей воды, при этом учитывая и тариф на холодную воду. Поставщика услуги привлекли к административной ответственности за неисполнение требований контролирующего органа.
Однако ООО «Газпром межрегионгаз Омск» с обвинениями и такой схемой расчета платы за газоснабжение не согласилось, ввиду чего обратилось в суд.
Таким образом Центральный районный суд Омска в конце января 2017 года признал предписание Госжилинспекции Омской области, выданное ООО «Газпром межрегионгаз Омск» в декабре 2016 года, незаконным.
Напомним, законодательством определяются следующие виды коммунальных услуг:
- холодное водоснабжение;
- горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение;
- газоснабжение;
- отопление.
При этом, согласно Правилам поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, газоснабжение осуществляется по следующим видам потребления газа:
- приготовление пищи;
- отопление, в том числе нежилых помещений;
- подогрев воды;
- приготовление кормов для животных.
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