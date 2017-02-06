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На контролирующий орган в суд подало ООО «Газпром межрегионгаз Омск».

Предписание Госжилинспекции Омской области о расчете платы за подогрев воды суд признал незаконным

Госжилинспекция Омской области предлагала жильцам многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица 21-я Амурская, дом № 43, корпус 2, считать объем газа, затраченного на подогрев воды в крышной котельной не по показаниям общедомового счетчика, а по показаниям индивидуальных счетчиков горячей воды, при этом учитывая и тариф на холодную воду. Поставщика услуги привлекли к административной ответственности за неисполнение требований контролирующего органа.

Однако ООО «Газпром межрегионгаз Омск» с обвинениями и такой схемой расчета платы за газоснабжение не согласилось, ввиду чего обратилось в суд.

Таким образом Центральный районный суд Омска в конце января 2017 года признал предписание Госжилинспекции Омской области, выданное ООО «Газпром межрегионгаз Омск» в декабре 2016 года, незаконным.



Напомним, законодательством определяются следующие виды коммунальных услуг:

- холодное водоснабжение;

- горячее водоснабжение;

- водоотведение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- отопление.

При этом, согласно Правилам поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, газоснабжение осуществляется по следующим видам потребления газа:

- приготовление пищи;

- отопление, в том числе нежилых помещений;

- подогрев воды;

- приготовление кормов для животных.