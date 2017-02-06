Футболисты омского «Иртыша» уступили тюменцам со счетом 1:3

CCBot/3.0 (http://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org)

В воскресенье, 5 февраля, омская футбольная команда «Иртыш» сразилась с «Тюменью» за чемпионство. Поболеть за любимую команду на стадион «Красная звезда» пришли порядка 1 тысячи болельщиков.

Первая 30-минутка прошла с ощутимым преимуществом омских спортсменов, однако уже на 35-й минуте гости забили мяч в ворота «Иртыша».

Отыграться омичи смогли в начале второго тайма.

Савлучинский грамотно поборолся в штрафной, и защитнику «Тюмени» Сметанину не оставалось иного выхода, как нарушить правила. Струков с одиннадцатиметровой отметки был точен,

- сообщает пресс-служба «Иртыша».

Однако через 6 минут «Тюмень» снова вышла вперед. До финального свистка омские футболисты пытались отыграться, но атакующая активность спортсменов уже угасала.

Точку в матче поставил гол тюменца Александра Павленко в омские ворота.

Таким образом, победу в соревнованиях одержали северные соседи, команда «Тюмень», второе место завоевал «Иртыш», а тройку победителей замкнул казахстанский «Кызыл-Жар СК».