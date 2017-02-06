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В Омской области под колесами большегруза погиб пешеход
В минувшее воскресенье, 5 февраля, около 8:20 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Тарском районе.
На месте сотрудниками ГИБДД предварительно установили, что на автодороге «Мартюшево - Егоровка» в районе 24 километра 36-летний водитель большегрузного автомобиля «Скания», двигаясь задним ходом, сбил стоящего позади мужчину, пытавшегося зацепить к кузову другого автомобиля трос для буксировки.
Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в результате происшествия 52-летний мужчина скончался по пути в больницу.
Все обстоятельства и причины случившегося установят в ходе проверки.
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Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)
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Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)