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НовостиПроисшествия в Омске

В Омской области под колесами большегруза погиб пешеход

В Омской области под колесами большегруза погиб пешеход
Нелепая трагедия произошла в Тарском районе. Все обстоятельства и причины случившегося установят в ходе проверки.
06.02.2017 13:01
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В минувшее воскресенье, 5 февраля, около 8:20 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Тарском районе.

На месте сотрудниками ГИБДД предварительно установили, что на автодороге «Мартюшево - Егоровка» в районе 24 километра 36-летний водитель большегрузного автомобиля «Скания», двигаясь задним ходом, сбил стоящего позади мужчину, пытавшегося зацепить к кузову другого автомобиля трос для буксировки. 

Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в результате происшествия 52-летний мужчина скончался по пути в больницу. 

Все обстоятельства и причины случившегося установят в ходе проверки.

Автор: Алина Савельева
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