Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
6
февраля
пн
Вечер -16
Ночь -16
Бензин в Омске
АИ-9232.50АИ-9536.20
АИ-9839.50ДТ34.40
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.10 59.30
EUR63.55 63.80
 ПокупкаПродажа

18+

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.87 Safari/537.36

НовостиОбщество в Омске

Муниципальный транспорт Омской области поддержат субсидиями в 50 миллионов рублей

Муниципальный транспорт Омской области поддержат субсидиями в 50 миллионов рублей
Поддержка для организации транспортного обслуживания населения будет направлена из областного бюджета после отбора, проведенного Минпромом.
06.02.2017 12:45
Поделиться:

На осуществления пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Омской области перевозчикам на 2017 год предоставляются субсидии. На эти цели в областном бюджете законодательно предусмотрено 51,5 миллионов рублей. Как сообщает региональный Минпром, данная мера позволит сдержать рост тарифов на перевозку пассажиров в течение года. 

Субсидии из областного бюджета предоставляются в целях софинансирования части расходов муниципального образования на компенсацию перевозчикам недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по регулируемым тарифам,

- отметили в Облправительстве. 

От районов Омской области на отбор на предоставление субсидий из областного бюджета  подано 30 заявок и еще 7 заявок подано от поселений региона. Все представленные на отбор документы соответствуют требованиям областного законодательства. Таким образом, в этом году из областного бюджета в местные направят предусмотренные субсидии. 

Напомним,  на сегодняшний день в Омской области открыто 429 муниципальных маршрутов, с действующим  с июля 2016 года тарифом в 2 рубля за 1 километр пути.

Автор: Алина Савельева
Просмотров: 32
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: субсидии, областной бюджет, бюджет, муниципальный транспорт, пассажирские перевозки, Губерния, Минпром

Читайте также:

Изображение

На неделе в Омске снег и резкие перепады температуры

По предварительным прогнозам погода на неделе ожидается капризная, прогнозируют резкие температурные скачки от -10 до -31 градуса.

Читать далее →
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
4 современные гостиницы в г. Омске! Квартиры посуточно на Перелета, 34
FOUR ROOMS, гостиница
Северная 27-я, 44/2
Номера — от 1400 р.
Тетта, мини-отель
17-я линия, 71
Номера — от 350 р./сут.
Миллениум, гостиница
Малая Ивановская, 60
Новый отель у Омского Цирка! Доступный комфорт в центре города
Партком, отель
Карла Маркса проспект, 41/10

Новости рубрики

Ресурсники Омска обсудили итоги инвестпрограммы за 2016 год

Ресурсники Омска обсудили итоги инвестпрограммы за 2016 год

282 просмотров, комментировать
Исправительные учреждения УФСИН омского региона уходят на карантин

Исправительные учреждения УФСИН омского региона уходят на карантин

321 просмотров, комментировать
«Тепловая компания» погасила часть долга перед «Газпром межрегионгаз Омск»

«Тепловая компания» погасила часть долга перед «Газпром межрегионгаз Омск»

613 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Делать добро легче вместе!

Первых своих подопечных «Дом радужного детства» примет уже в середине будущего года. В хосписе предполагается одновременное размещение сразу нескольких семей с детьми.

1520 просмотров
Александр Бортник Александр Бортник

Администратор тату-студии Black Lion
Как выбрать татуировку

И самое главное - татуировка это не кеды, покупается не на один сезон. Татуировка – это продолжение вас самих, тандем мастера и вашего “Я”.

2605 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР БОВАН

676 просмотров, комментировать

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

В 2016 году кредитной поддержкой Сбербанка воспользовались 80 тысяч омичей

В 2016 году кредитной поддержкой Сбербанка воспользовались 80 тысяч омичей

// Сбербанк России, ПАО
Жители Омской области в 2,5 раза чаще стали «качать» интернет со смартфонов

Жители Омской области в 2,5 раза чаще стали «качать» интернет со смартфонов

// МТС
БКС Банк запустил «Супер Вклад»

БКС Банк запустил «Супер Вклад»

// Компания Бкс, ООО

Утренний комментарий: Насыщенный фон по рублю

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омской области построил свыше 800 км оптоволокна в 2016 году

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» полностью выполнил инвестиционную программу 2016 года

// ОмскВодоканал, ОАО
Справочник
Папичев Николай Васильевич
Папичев Николай Васильевич

// Утренний кофе

Все упоминания (9)

Антропенко Игорь Александрович
Антропенко Игорь Александрович

// Депутаты Заксобрания решат судьбу омских памятников архитектуры осенью

Все упоминания (113)

Мясников Александр Иванович
Мясников Александр Иванович

// Омская область входит в число лучших регионов РФ по числу обратившихся в центр занятости инвалидов

Все упоминания (33)

Кубок Содружества
Кубок Содружества

// "Кубок содружества" соберет борцов

Все упоминания (1)

Отечество
Отечество

// Утренний кофе

Все упоминания (6)

Хаски
Хаски

// "Евразия Моторс" определит финалистов конкурса Auto Stars

Все упоминания (11)

Сиблифт, ООО
Сиблифт, ООО

// Юрий Федотов: "2100 лифтов в Омске отработали свой срок"

Все упоминания (18)

Витязь
Витязь

// "Авангард" сразится в суперфинале "Кубка Газпром нефти"

Все упоминания (67)

САН ИнБев, ОАО
САН ИнБев, ОАО

// Сервисы по защите передачи данных стали самыми популярными у омских бизнесменов

Все упоминания (60)

Популярно
Карантин в омских школах продлили до 6 февраля

Карантин в омских школах продлили до 6 февраля

1898 просмотров, комментировать
Список маршрутов и перевозчиков, с которыми расторгла договор мэрия Омска

Список маршрутов и перевозчиков, с которыми расторгла договор мэрия Омска

1739 просмотров, комментировать 2
Сотрудников омской Росгвардии наградят за освобождение 13-летней заложницы

Сотрудников омской Росгвардии наградят за освобождение 13-летней заложницы

1317 просмотров, комментировать

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик