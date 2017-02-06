Муниципальный транспорт Омской области поддержат субсидиями в 50 миллионов рублей

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На осуществления пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Омской области перевозчикам на 2017 год предоставляются субсидии. На эти цели в областном бюджете законодательно предусмотрено 51,5 миллионов рублей. Как сообщает региональный Минпром, данная мера позволит сдержать рост тарифов на перевозку пассажиров в течение года.

Субсидии из областного бюджета предоставляются в целях софинансирования части расходов муниципального образования на компенсацию перевозчикам недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по регулируемым тарифам,

- отметили в Облправительстве.

От районов Омской области на отбор на предоставление субсидий из областного бюджета подано 30 заявок и еще 7 заявок подано от поселений региона. Все представленные на отбор документы соответствуют требованиям областного законодательства. Таким образом, в этом году из областного бюджета в местные направят предусмотренные субсидии.

Напомним, на сегодняшний день в Омской области открыто 429 муниципальных маршрутов, с действующим с июля 2016 года тарифом в 2 рубля за 1 километр пути.