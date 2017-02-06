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Трое пьяных жителей Омской области погибли в огне из-за самодельного обогревателя
В минувшую субботу, 4 февраля, около 1:00 часов ночи в городе Тюкалинске загорелся частный дом. Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета России по Омской области, в огне погибли 50-летняя хозяйка жилища и двое ее приятелей 1965 и 1960 годов рождения.
По предварительной версии следствия, люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, отравились окисью углерода. При этом причиной возгорания вероятно была неисправность отопительных приборов, в частности, самодельных тенов.
По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.
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Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)
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Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)
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