Трое пьяных жителей Омской области погибли в огне из-за самодельного обогревателя

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По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.

В минувшую субботу, 4 февраля, около 1:00 часов ночи в городе Тюкалинске загорелся частный дом. Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета России по Омской области, в огне погибли 50-летняя хозяйка жилища и двое ее приятелей 1965 и 1960 годов рождения.

По предварительной версии следствия, люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, отравились окисью углерода. При этом причиной возгорания вероятно была неисправность отопительных приборов, в частности, самодельных тенов.

По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.