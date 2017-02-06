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Мать упавшей в подвал школьницы отсудила 20 тысяч рублей благодаря Омскому областному суду
Куйбышевский районный суд Омска отказал в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на недоказанность факта падения именно в нишу эвакуационного выхода.
В исковом заявлении мать 15-летней девушки к ООО «УК «Жилищник 7» требовала возместить 50 тысяч рублей за вред, нанесенный здоровью, а также 30 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, о чем сообщает пресс-служба Прокуратуры по Омской области. Такие требования были выдвинуты к «УК «Жилищник 7» в связи с тем, что 29 февраля 2016 года несовершеннолетняя девушка, возвращаясь домой с тренировки, упала в нишу подвального эвакуационного выхода, расположенного в доме № 114/3 по улице Омская. Ниша располагалась на тротуаре и не имела ни ограждений, ни предупреждающих элементов, ни стенок, выступающих над уровнем тротуара. Кроме того, на данном участке отсутствовало освещение.
В результате падения школьница получила ушибы и ссадины, временно утратила физическую активность. Девушка профессионально занимается бальными танцами, а из-за травм ей пришлось пропустить несколько спортивных мероприятий.
Прокурор Центрального округа города Омска счел необоснованным отказ Куйбышевского суда и подал апелляцию.
Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда согласилась с доводами прокурора о том, что постановленный судебный акт не соответствует обстоятельствам дела, нашла доказанным, что образовавшиеся на теле девушки травмы явились следствием падения именно в нишу подвального эвакуационного выхода, оборудованного с нарушением Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
- поясняет пресс-служба прокуратуры по Омской области.
В итоге решение первой инстанции было отменено, а исковое заявление удовлетворено частично. Так, решено взыскать с управляющей компании 20 тысяч рублей в качестве морального вреда. Также в адрес директора «УК «Жилищник 7» Омский областной суд внес частное определение в связи с допущенными нарушениями закона при оказании жилищно-коммунальных услуг.
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Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)
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