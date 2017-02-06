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Образовательные учреждения Омской области 7 февраля начнут работать после карантина
Ранее сообщалось, что городские школы и учреждения образования в 15-ти районах области, закрытые на карантин с 26 января, не будут функционировать до 3 февраля. Затем, как писал Омскпресс, карантин продлили до 6 февраля включительно.
Облправительство подтвердили тот факт, что с 7 февраля занятия в школах и детских садах возобнавляются.
Таким образом, возобновить свою работу должны 457 школ региона, 50 детских садов и 44 учреждения дополнительного образования.
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