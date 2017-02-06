На Левобережье Омска спасатели вытащили улетевший в сугроб автомобиль

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При ликвидации аварии был использован новый пожарно-спасательный автомобиль на базе японского производителя ISUZU.

В минувшее воскресенье, 5 февраля, около 13:00 часов полицейские сообщили в областное МЧС о том, что по улице Бульвар Архитекторов из-за гололеда в сугроб вылетел автомобиль «Шевроле Нива».

Через 4 минуты на место случившегося прибыло отделение 24 пожарно-спасательной части. С помощью автоматической лебедки сотрудники МЧС смогли перевернуть машину в горизонтальное положение и извлечь ее из сугроба.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, при ликвидации аварии был использован новый пожарно-спасательный автомобиль на базе японского производителя ISUZU, который отличается от пожарных машин отечественного производства своей маневренностью.

Отметим, что с начала текущего года подразделения омского пожарно-спасательного гарнизона более 125 раз принимали участие в ликвидации ДТП, где в ходе проведения аварийно-спасательных работ удалось спасти 144 человека.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.