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В общежитии Омска проживал студент из Конго с туберкулезом
После того, как африканскому студенту стало очень плохо, его госпитализировали в больницу, а остальные учащиеся общежития института сервиса на Красногвардейской, 9а забили тревогу. Они обратились в редакцию «Нового Омска».
Мы подвергались и подвергаемся сейчас опасности, родственники его продолжают здесь жить. Эпидемиолог приходила и сказала в лицо, что 100%-й гарантии дать не может, что остальные здоровы,
- сообщает одна из обеспокоенных проживающих в общежитии девушек.
По словам студентов, о болезни иностранного гражданина знали в поликлинике №1, а также руководство института. Но почему-то скрывали этот факт и ничего не предпринимали.
Из записи другой студентки, которая общалась с комендантом общежития:
У него было подозрение на туберкулез еще в августе, поэтому он проверился. У врачей написано, что у него двусторонняя пневмония и что-то там с лимфоузлами. Хотя любой врач должен понимать, что это туберкулез. В октябре ему выдали справку, что ему разрешено заселиться в общежитие,
- рассказала женщина.
Способствовать проверке всех остальных студентов на признаки туберкулеза врачи не торопятся. Проживающим в общежитии предложили протирать ручки дверей и мыть руки. Предполагается, что у студента открытая форма туберкулеза.
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Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)
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