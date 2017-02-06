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НовостиПроисшествия в Омске

В общежитии Омска проживал студент из Конго с туберкулезом

В общежитии Омска проживал студент из Конго с туберкулезом
Выяснилось, что о заболевании знали давно, но скрывали этот факт, пока иностранцу стало совсем плохо.
06.02.2017 09:45
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После того, как африканскому студенту стало очень плохо, его госпитализировали в больницу, а остальные учащиеся общежития института сервиса на Красногвардейской, 9а забили тревогу. Они обратились в редакцию «Нового Омска».

Мы подвергались и подвергаемся сейчас опасности, родственники его продолжают здесь жить. Эпидемиолог приходила и сказала в лицо, что 100%-й гарантии дать не может, что остальные здоровы,

- сообщает одна из обеспокоенных проживающих в общежитии девушек.

По словам студентов, о болезни иностранного гражданина знали в поликлинике №1, а  также руководство института. Но почему-то скрывали этот факт и ничего не предпринимали.

Из записи другой студентки, которая общалась с комендантом общежития:

У него было подозрение на туберкулез еще в августе, поэтому он проверился. У врачей написано, что у него двусторонняя пневмония и что-то там с лимфоузлами. Хотя любой врач должен понимать, что это туберкулез. В октябре ему выдали справку, что ему разрешено заселиться в общежитие,

- рассказала женщина.

Способствовать проверке всех остальных студентов на признаки туберкулеза врачи не торопятся. Проживающим в общежитии предложили протирать ручки дверей и мыть руки. Предполагается, что у студента открытая форма туберкулеза.

Автор: Мария Ильченко
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