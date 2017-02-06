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В 2017 году в Омской области будут активно развивать животноводство
Вопросы эффективного развития животноводства Омской области накануне обсудили участники совещания, которое провел первый заместитель Председателя регионального Правительства Андрей Новоселов.
Перед специалистами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области была поставлена задача по увеличению продуктивности скота и повышению качества животноводческой продукции. Кроме того, особое внимание работникам отрасли посоветовали уделить селекционно-племенной работе, а также профилактике заболеваний, оздоровлению стада и внедрению прогрессивных методов содержания животных.
По словам руководителя областного Минсельхозпрода Максима Чекусова, удои молока в хозяйствах не должны быть меньше 4,5 килограммов на одну корову. Также Министр в ходе совещания озвучил основные условия повышения рентабельности в сфере животноводства.
Как рассказали в пресс-службе областного Правительства, в рамках встречи также был рассмотрен опыт племенного завода ЗАО «Богодуховское», где в настоящее время содержится более 2,2 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых 900 голов - коровы.
Глава хозяйства Виктор Буц сделал упор на модернизацию животноводческих комплексов, выращивание высококачественного молодняка и подбор высококачественных кормов, что позволило получить рекордные удои молока - более 7 тысяч килограмм на фуражную корову.
Напомним, 2017 год объявлен в Омской области Годом животноводства. В текущем году специалисты планируют провести работу по улучшению породных качеств крупного рогатого скота и почти вдвое увеличить объем реализации племенных животных для выращивания в сельских подворьях.
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