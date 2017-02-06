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В 2017 году команда омских СМИ взяла реванш у Правительства в игре в хоккей

В прошлом году, как писал Омскпресс, товарищеский матч между командой членов регионального кабинета министров и представителей СМИ закончился победой команды Правительства с минимальным преимуществом – 3:2.

Видимо, участники команды из ГТРК «Иртыш», газеты «Омская правда», ИТАР-ТАСС, МКР-Медиа, радио «Спорт ФМ» под наставничеством главного редактора «Омской правды» Андрея Мотовилова тренировались весь год и взяли реванш у своих соперников.

А соперниками стали вице-губернатор Владимир Компанейщиков, руководитель аппарата Губернатора Юрий Карючин, Министр спорта Дмитрий Крикорьянц, другие сотрудники регионального Правительства. Виктор Назаров присутствовал на матче в качестве почётного зрителя и болельщика. Как отмечает пресс-служба Омской Губернии, глава региона является идейным вдохновителем этой новой традиции - товарищеских встреч представителей кабмина и прессы.

В честной борьбе чиновники в этом году уступили сборной СМИ со счетом 3:5. Матч проходил в воскресение, 5 февраля, в СКК имени Блинова.

После финальной сирены Виктор Назаров поблагодарил всех за хорошую игру и поздравил с победой команду «Прессы», признавшись, что болел за них. Все участники хоккейного поединка сделали общую фотографию вместе с Губернатором.

Фото: пресс-служба Правительства Омской области