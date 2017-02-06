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На неделе в Омске снег и резкие перепады температуры

Сегодня, 6 февраля, в Омске утром морозно, температура -21, а по ощущениям все -29 градусов. Днем облачно, к вечеру возможен снег. Столбик термометра покажет -17 градусов. Ветер южный порывистый. Атмосферное давление очень высокое и составит 763 миллиметра ртутного столба. Солнце начнет заход в 17:54 часов.

Во вторник, 7 февраля, ожидается резкое потепление. С ночи и до вечера синоптики обещают снег. Утром температура воздуха -14 градусов, а днем воздух прогреется до -10 градусов. Ветер юго-западный 2-6 метров в секунду, атмосферное давление очень высокое.

В среду, 8 февраля, прогнозируется резкое похолодание. Утром температура воздуха -23, днем до -20 градусов. Облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный. Атмосферное давление все также высокое.

В четверг, 9 февраля, ожидается пасмурная погода. В течение суток снег, метель, на дорогах возможны снежные заносы. Утром -20 градусов, а днем температура воздуха поднимется -16 градусов. Ветер ощутимый северо-восточный со шквалистыми порывами. Атмосферное давление высокое и к вечеру упадет до нормы..

В пятницу, 10 февраля, пасмурно. Утром столбик термометра опустится до -22 градусов. До обеда возможен небольшой снег. Днем температура воздуха -21 градус, хотя из-за сильного северо-западного ветра будет казаться, что на улице значительно холоднее. Атмосферное давление высокое и составит 754 миллиметра ртутного столба.

По данным открытых интернет-источников, выходные выдадутся очень морозными. В субботу ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью -31, днем -27 градусов. Ветер северо-западный слабый.

Омскпресс желает всем хорошей недели!