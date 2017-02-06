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Около 13% работающих омичей ежедневно задерживаются на работе
Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела в конце января 2017 года очередной опрос и выяснила, как часто задерживаются омичи на работе.
Как показало исследование, 7% опрошенных признались, что никогда не остаются на месте после окончания рабочего дня. Более 50% респондентов задерживаются на работе несколько раз за неделю. Около одного раза в неделю остаются на работе дольше положенного времени 19% опрошенных. И каждый день на рабочем месте засиживаются 13% омичей.
Выяснилось, что уровень должности имеет прямое влияние на задержки на работе. Чем выше должность сотрудника в организации, тем выше вероятность того, что он будет задерживаться на рабочем месте несколько раз в неделю, а то и каждый день. Начинающим специалистам практически никогда не приходится трудиться больше положенного времени.
Интересно, что чаще остальных на работе засиживаются работники банковской сферы и госсектора. Задерживаться несколько раз в неделю могут тренеры и представители сферы «Туризм, гостиницы, рестораны». Реже всех на работе задерживаются специалисты управления персоналом.
Удалось выяснить и на сколько часов чаще всего задерживаются омичи. Самым популярным ответом, который указали 64% опрощенных, стал период времени в один-два часа. Треть респондентов признались, что остаются на работе на тридцать минут. И около 8% сотрудников различных компаний задерживают на три часа и более.
Так дольше других на работе остаются представители рабочих профессий и добывающей сферы. А сотрудники госсектора и юристы задерживаются на один-два часа.
Основными причинами задержек 46% опрошенных омичи назвали ситуации, когда нужно срочно доделать какую-то работу. Около 40% работающих признались, что задержаться на работе требует руководство. Среди причин оказался и психологический фактор. Так около 16% респондентов рассказали, что им лучше работается в пустом офисе, поэтому они готовы задерживаться дольше положенного. Среди опрошенных оказались и трудоголики, признавшиеся в «любовь к своей работе». Они просто не способны вечером остановиться и уйти домой.
На вопросы службы исследований ответили 809 сотрудников различных компаний и организаций.
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