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НовостиСпорт в Омске

«Адмирал» победил омский «Авангард» со счетом 1:3

«Адмирал» победил омский «Авангард» со счетом 1:3
Поражение омичей огорчило болельщиков, но поводов для беспокойств нет: «Авангард» уже обеспечил себе место в плей-офф.
04.02.2017 19:55
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С первых минут матча обе команды «Авангард» и «Адмирал» начали атаковать ворота друг друга. На третьей минуте счет открыл Павел Макаренко. Затем с разницей в две минуты последовали драки, в которых из «омских ястребов» принимали участие Артур Лаута и Виталий Меньшиков.

К середине второго периода равенство в счете установил Илья Михеев. Но завершить вторые двадцать минут игрового времени в таком положении не удалось: Михаил Фисенко обыграл Доминика Фурха. На табло появился счет 1:2.

Как ни пытался «Авангард» сравнять счет в третьем периоде, ничего не вышло. В конце-концов даже голкипера заменили на шестого игрока, а Дамир Жафяров воспользовался моментом и забил третий гол в пользу «Адмирала». Таким образом, Владивосток увозит победу из Омска, с матча, где они обыграли омский «Авангард» со счетом 1:3. А Доминик Фурх отметит свой сотый матч поражением.

Теперь омичи готовятся к выездной серии. Первую игру они проведут в Ханты-Мансийске - в гостях у «Югры». Встреча состоится 14 февраля в 20:00 часов по омскому времени.

Автор: Мария Ильченко
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