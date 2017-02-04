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НовостиПроисшествия в Омске

В частном доме Омска произошел пожар

В частном доме Омска произошел пожар
Источник картинки
В этом происшествии погиб человек.
04.02.2017 17:45
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О возгорании частного дома в Кировском округе города в пожарную службу сообщили 4 февраля в 07:43 часа. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, на место выехали 5 единиц техники, 22 пожарных и специалисты газодымозащитной службы, которым удалось потушить огонь к 08:45 часам.

По информации, которая появилась в группе «Омск ВК», пожар произошел на углу улиц Карельская и Речная. Частный дом имел одну комнату, печное отопление и деревянные перекрытия.

Наибольшие термические повреждения установлены в помещении топки в виде локального выгорания обшивки и деревянного каркаса дивана, на потолке над диваном наблюдается обрушение слоя штукатурки и переугливание деревянной балки,

- комментирует автор сообщения под ником Тондипр Кировский-Омск.

Также сообщается, что в результате пожара погиб человек, а причины возгорания пока неизвестны.

Фото: Тондипр Кировский-Омск

Автор: Мария Ильченко
Просмотров: 99
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