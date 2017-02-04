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Омич запечатлел на фотографии малый парад планет
Павлу Бураменскому удалось заснять парад планет. На фотографии видно луну и две планеты на одной диагонали. Так было представлено небесное явление с балкона по улице Волгоградской.
Автор поясняет, что в центре (не такой яркий) – это Марс, а ниже и правее – это Венера. Кроме того, Павел добавляет, что Венера видна лучше, потому что она в 3,5 раза ближе, чем Марс, и на 1 февраля ее удаленность от Земли составляла около 50-ти миллионов километров. К тому же она более чем в 100 раз ярче Марса и почти максимально удалена от Солнца.
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