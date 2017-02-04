Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
4
февраля
сб
Ночь -20
Утро -24
Бензин в Омске
АИ-9232.50АИ-9536.20
АИ-9839.50ДТ34.40
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.90 59.90
EUR63.00 64.50
 ПокупкаПродажа

18+

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0 (FlipboardProxy/1.2; +http://flipboard.com/browserproxy)

НовостиНаука в Омске

Омич запечатлел на фотографии малый парад планет

Омич запечатлел на фотографии малый парад планет
Малый, потому что на снимке видны только Марс и Венера. Уран и Нептун, по словам автора, светили не так ярко и в кадр бы все равно не вошли.
04.02.2017 16:45
Поделиться:

Павлу Бураменскому удалось заснять парад планет. На фотографии видно луну и две планеты на одной диагонали. Так было представлено небесное явление с балкона по улице Волгоградской.

 

Автор поясняет, что в центре (не такой яркий) – это Марс, а ниже и правее – это Венера. Кроме того, Павел добавляет, что Венера видна лучше, потому что она в 3,5 раза ближе, чем Марс, и на 1 февраля ее удаленность от Земли составляла около 50-ти миллионов километров. К тому же она более чем в 100 раз ярче Марса и почти максимально удалена от Солнца.

Автор: Мария Ильченко
Просмотров: 59
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: Марс, Луна, Венера, Уран, Нептун, парад планет, новости Омск, фотография, небо, звезды,

Читайте также:

Изображение

Омский огнемет «Буратино» вошел в пятерку лучшей военной техники мира

Китайцы признали танк и огнемет корпорации «Уралвагонзавод» «звёздами мировых новостей».

Читать далее →
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Ecco — любимая обувь в России. Ecco — это качество, стиль и комфорт
Ecco, сеть магазинов обуви
Ленина, 20
Модная обувь и пуховики. По-итальянски стильно, по-сибирски тепло!
Geox, магазин одежды и обуви
Ленина, 21
Весь мир знает Timberland по легендарным желтым ботинкам.Скидки до 50%
Timberland, магазин одежды и обуви
Ленина, 18
Где купить итальянскую обувь в Омске? Конечно, в I Love Italian Shoes!
I Love Italian Shoes, магазин итальянской обуви
Фрунзе, 80

Новости рубрики

Блоги

Владимир Гопко Владимир Гопко

кандидат философских наук
Менеджмент, бюрократия и высшее образование

Приходится констатировать, что в нашей стране «работа в команде» довольно часто подменяется работой по команде. Речь идёт о диктатуре Министерства образования и науки России, порождающей в ряде вузов диктатуру лиц, им назначенных.

6462 просмотров
4
Ренат Атаев Ренат Атаев

журналист, блогер
Чушь: субъективный топ разоблачений

Чтобы эта забытая колонка не умерла окончательно, нужно сюда иногда что-то писать. Изрядно поломав голову над темой, я решил обратиться к своему детству.

6861 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР БОВАН

618 просмотров, комментировать

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

В 2016 году кредитной поддержкой Сбербанка воспользовались 80 тысяч омичей

В 2016 году кредитной поддержкой Сбербанка воспользовались 80 тысяч омичей

// Сбербанк России, ПАО
Жители Омской области в 2,5 раза чаще стали «качать» интернет со смартфонов

Жители Омской области в 2,5 раза чаще стали «качать» интернет со смартфонов

// МТС
БКС Банк запустил «Супер Вклад»

БКС Банк запустил «Супер Вклад»

// Компания Бкс, ООО

Утренний комментарий: Насыщенный фон по рублю

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омской области построил свыше 800 км оптоволокна в 2016 году

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» полностью выполнил инвестиционную программу 2016 года

// ОмскВодоканал, ОАО
Справочник
Архипов Василий Николаевич
Архипов Василий Николаевич

// В Старом Кировске восстановили памятник "Борцам за свободу"

Все упоминания (3)

Путинцев Виталий Петрович
Путинцев Виталий Петрович

// В Омске могут появиться дополнительные остановки для общественного транспорта

Все упоминания (80)

Ложкин Алексей Николаевич
Ложкин Алексей Николаевич

// В Омске за май составлено 200 протоколов на водителей, паркующихся на газонах

Все упоминания (21)

Краса России
Краса России

// "Красой Омска" признали 20-летнюю студентку ОГИСа

Все упоминания (17)

ВТТВ-Омск
ВТТВ-Омск

// Прощай, оружие

Все упоминания (5)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

ИТ Банк, АКБ
ИТ Банк, АКБ

// Юрий Федотов: "2100 лифтов в Омске отработали свой срок"

Все упоминания (21)

Атлантида
Атлантида

// Утренний кофе 20 января в Омске

Все упоминания (129)

Роснанотех, ГК
Роснанотех, ГК

// Всероссийские спутниковые онлайн-семинары для бухгалтеров и юристов в июле

Все упоминания (42)

Популярно
Два дня омских водителей будут проверять на трезвость

Два дня омских водителей будут проверять на трезвость

2101 просмотров, комментировать
В Омске к концу недели начнутся снег и метели

В Омске к концу недели начнутся снег и метели

1926 просмотров, комментировать 2
Список маршрутов и перевозчиков, с которыми расторгла договор мэрия Омска

Список маршрутов и перевозчиков, с которыми расторгла договор мэрия Омска

1478 просмотров, комментировать 2

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик