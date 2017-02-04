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Ранее судимый омич вынес из магазина шубу в рюкзаке
Правонарушителем оказался 34-летний житель Октябрьского округа, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Мужчина был задержан по месту жительства. В этой же квартире была найдена пропавшая шуба.
Пропажу шубы обнаружила продавщица в торговом доме на проспекте Карла Маркса. Об этом она сообщила в городской отдел полиции № 9. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску, 22-летняя заявительница пояснила, что шуба из меха чернобурой лисы стоимостью 18 тысяч рублей пропала в дневное время.
Сотрудники следственно-оперативной группы отыскали момент кражи на камерах видеонаблюдения. На записи было видно, как неизвестный мужчина снял меховое изделие с плечиков и сложил его в рюкзак, после чего покинул помещение.
Дознавателями ОП № 9 УМВД России по городу Омску по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Фото: пресс-служба УМВД России по Омску
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Поэт, прозаик
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