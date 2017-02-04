Школьник из Омска представит свой проект марсохода на выставке в Лос-Анджелесе

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В Северной столице прошел XIII Балтийский научно-инженерный конкурс, в котором более 400 участников из России, Белоруссии, Украины и Казахстана представили свои исследования в восьми секциях, включая робототехнику. Всего было подано 4000 заявок, в финал из них прошли только 349.

Как сообщает пресс-служба университета ИТМО, школьники были награждены сертификатами и дипломами учительского, научного, бизнес- и молодежного жюри, а также получили медали от различных международных обществ за самые лучшие проекты. Путевку на международную ярмарку-выставку школьных научных проектов Intel ISEF, которая пройдет в США в мае 2017 года, получили четыре абсолютных победителя. Это три команды из Петербурга и омич Артем Павленко.

Одинадцатиклассник из Омска представил свой проект марсохода в номинации робототехника.

Я надеюсь выйти на сцену в США с российским флагом. До Intel ISEF я планирую усовершенствовать свой проект: в течение года я разрабатывал модель марсохода, которую и представил на Балтийском конкурсе. Я всегда был болен космосом, в прошлом году я разрабатывал спутник, а до того занимался беспилотниками. Потом я понял, что хочу исследовать другие планеты, и тут уже идея с Марсом пришла сама собой,

- цитирует пресс-служба университета ИТМО.

До этого, как сообщал Омскпресс, Артем разработал беспилотник, который оценили на Всероссийском конкурсе научно-технических работ «Юные техники и изобретатели».

Фото: пресс-служба университета ИТМО