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НовостиОбщество в Омске

Более 9 тысяч омичей за 2016 год получили соцподдержку от Городского центра и от бизнесменов

Более 9 тысяч омичей за 2016 год получили соцподдержку от Городского центра и от бизнесменов
Помочь нуждающимся может как простой горожанин, так и целая организация.
03.02.2017 17:45
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В Городском центре социальной поддержки населения за прошлый год материальную помощь получили  9311 омичей, сообщает пресс-служба администрации Омска. Всего нуждающимся жителям передано 85,8 тысячи предметов: одежда, обувь, мебель, бытовая техника, продукты питания, строительные материалы, моющие средства, предметы личной гигиены, канцелярские товары, игрушки и другие товары первой необходимости. Общая сумма предоставленных вещей составила 15,2 миллиона рублей.

Центр предоставляет помощь таким категориям граждан, как малообеспеченные горожане, многодетные семьи, семьи, пострадавшие от пожара, неполные семьи, инвалиды, пенсионеры, лица без определенного места жительства, освободившиеся из мест лишения свободы.

Материальную помощь в виде вещей, канцелярских товаров, игрушек, предметов первой необходимости и подарочных наборов получили 1 894 человека на общую сумму 1,2 миллиона рублей во время 24 благотворительных акций, которые были проведены в ушедшем году в поддержку нуждающихся омичей, проживающих на отдаленных территориях, а также к праздничным и памятным датам.

Важным направлением деятельности нашего центра является взаимодействие с организациями и предпринимателями Омска, а также с жителями по сбору вещей, продуктов, предметов первой необходимости для нуждающихся. Периодически мы проводим встречи с руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями, направляем обращения в организации с просьбой принять участие в оказании материальной помощи омичам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,

- поделилась директор Центра социальной поддержки населения Елена Дзюба.

Так, в соответствии с соглашениями о взаимном сотрудничестве с общественными организациями, учреждениями социального обслуживания населения и образовательными учреждениями Омска, проведено 26 мероприятий. Благодаря этому 1 334 омича получили 6,1 тысячи предметов первой необходимости на сумму 1 миллион рублей.

В департаменте общественных отношений и социальной политики напомнили, что для получения материальной помощи жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, нужно обращаться в Городской центр социальной поддержки населения по адресам:

- улица Богдана Хмельницкого, 132, телефон: 36-48-23;

- проспект Мира, 35-Б, телефон: 22-18-40.

Более подробно ознакомиться с порядком предоставления мер социальной поддержки можно на официальном сайте учреждения.

Автор: Мария Ильченко
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