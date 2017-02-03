В Дорожный Фонд Омской области дополнительно поступили 680 миллионов рублей

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Часть из дополнительных поступлений будет направлена на ремонт и восстановление дорог в рамках «транспортной» программы и подпрограммы социального развития села.

В Дорожном фонде Омской области прибавилось 680 миллионов рублей. Дополнительная сумма сформировалась за счет 223 миллионов рублей неиспользованных остатков за 2016 год и из акцизов на ГСМ в размере 457 миллионов рублей.

По решению Облправительства около 290 миллионов из дополнительных поступлений направлено на развитие транспортной системы Омской области. На строительство и реконструкцию автодорог в местные бюджеты поступит почти 110 миллионов рублей, а на содержание и ремонт дорог пойдет 19,5 миллионов рублей. Как пояснили в региональном Минстрое, за счет выделенных средств реконструируют 6 дорожных объектов общей протяженностью более 25 километров, в Усть-Ишимском районе достроят три мостовых перехода и разработают проекты для выполнения дорожных работ в ближайшей перспективе.

В этом году около 160,5 миллионов рублей Правительство региона распорядилось распределить на дорожную инфраструктуру для реализации адресной инвестиционной программы Омской области. Так, на реконструкцию дороги в Омском районе на шестикилометровом участке Калинино-Новая выделено 146 миллионов рублей. А разработка проектно-сметной документации на строительства автодороги Комсомол-Спайка в Омском и Кормиловском районах обойдется в 7 миллионов рублей.

Помимо «транспортной» программы 296 миллионов рублей из дополнительных средств направят на объекты подпрограммы устойчивого развития сельских территорий. В частности, в Омском районе в 2017 году должна быть построена дорога к племенному свинокомплексу ЗАО «Луч».

Омская область активно участвует в реализации федеральных «дорожных» программ, и дополнительные средства Дорожного Фонда в объеме более 134 миллионов рублей позволят исполнить условия по обеспечению региональной доли финансирования,

- рассказали в Правительстве Омской области.

напомним, объем регионального Дорожного фонда на данный момент составляет 7,2 миллиарда рублей, из которых более 5,7 миллиардов рублей – это средства областного бюджета, а 1,46 миллиардов рублей – федеральные субсидии.