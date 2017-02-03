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НовостиПроисшествия в Омске

В Омске пассажирский автобус не поделил дорогу с иномаркой

В Омске пассажирский автобус не поделил дорогу с иномаркой
Источник картинки
Медицинская помощь потребовалась двум пассажиркам легкового автомобиля. Проводится проверка. 
03.02.2017 16:39
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Сегодня, 3 февраля, около 12:00 часов в Госавтоинспекцию сообщили о дорожно-транспортном происшествии в Кировском округе.

На месте было предварительно установлено, что 51-летний водитель автобуса «Нефаз», следуя по маршруту № 14, на улице 70 лет Октября напротив гипермаркета «Лента» врезался в двигавшийся во встречном направлении автомобиль «Рено».

Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в результате аварии медицинская помощь потребовалась 50-летней и 59-летней пассажиркам легкового автомобиля.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Фото: Алмат Кусаинов и Юлия Журавлева, группа «Аварийный Омск» ВКонтакте

Автор: Алина Савельева
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