Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0 (FlipboardProxy/1.2; +http://flipboard.com/browserproxy)

За месяц обновленный омский цирк посетили более 30 тысяч человек

24 декабря обновленный омский цирк открыл свои двери для зрителей. По данным областного Правительства, за месяц его уже посетили более 30 тысяч омичей и гостей города. Несмотря на то, что в цирке идут представления, ремонт в здании продолжаются. Так, в настоящее время специалисты заканчивают работы по отделке помещений, в которых будут содержаться животные. Помимо близится к завершению ремонт в административных и хозяйственных блоках, следующая на очереди - цирковая студия. Полностью закончить отделочные работы планируется через 3 месяца.

Сегодня, 3 февраля, Глава Омской области Виктор Назаров лично оценил ремонт в здании цирка. Реализацию проекта Губернатор взял под свой контроль по просьбе Министра культуры России Владимира Мединского.

Помимо объекта реконструкции, Виктор Назаров проинспектировал и организацию питания зрителей. Буфет цирка полноценно заработал в конце минувшего месяца. Как рассказала Главе региона директор омского цирка Елена Агафонова, выручка с момента открытия уже «перешагнула» 1 миллион рублей. Вместе с тем она рассказала, что в буфете цирка представлена линейка продукции собственного производства, в том числе свежая выпечка, а также морсы и компоты.

В ходе рабочего совещания, которое Виктор Назаров провёл в цирке, участники встречи обсудили сроки завершения ремонта и благоустройства прилегающей к цирку территории.

Все внутренние работы должны быть закончены к концу апреля. Как только позволит погода, начнётся обустройство прилегающей территории. Губернатор распорядился помочь цирку с посадочным материалом. Минприроды поручено решить вопрос с выделением саженцев деревьев,

- сообщили в региональном Правительстве.

Акцент предложили сделать на деревья хвойных пород, поскольку они лучше приживаются. К настоящему моменту проект благоустройства территории вокруг цирка почти завершен, с властями его обсудят уже на следующей неделе.

И детский городок, и лавочки, скамейки – всё должно быть выдержано в едином стиле, чтобы этот парк стал любимым местом отдыха омичей,

- подчеркнул Губернатор Омской области Виктор Назаров.

Также он поручил помочь цирку в благоустройстве территории и создании сафари-парка и задействовать в этом проекте волонтеров. Вместе с тем Глава региона распорядился разработать специальный абонемент, благодаря которому многодетные семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры, в том числе и омский цирк раз в месяц.