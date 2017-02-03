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НовостиКультура в Омске

За месяц обновленный омский цирк посетили более 30 тысяч человек

За месяц обновленный омский цирк посетили более 30 тысяч человек
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Губернатор Омской области Виктор Назаров лично проверил ход ремонтных работ в здании цирка.
03.02.2017 16:15
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24 декабря обновленный омский цирк открыл свои двери для зрителей. По данным областного Правительства, за месяц его уже посетили более 30 тысяч омичей и гостей города. Несмотря на то, что в цирке идут представления, ремонт в здании продолжаются. Так, в настоящее время специалисты заканчивают работы по отделке помещений, в которых будут содержаться животные. Помимо близится к завершению ремонт в административных и хозяйственных блоках, следующая на очереди - цирковая студия. Полностью закончить отделочные работы планируется через 3 месяца.

Сегодня, 3 февраля, Глава Омской области Виктор Назаров лично оценил ремонт в здании цирка. Реализацию проекта Губернатор взял под свой контроль по просьбе Министра культуры России Владимира Мединского.

Помимо объекта реконструкции, Виктор Назаров проинспектировал и организацию питания зрителей. Буфет цирка полноценно заработал в конце минувшего месяца. Как рассказала Главе региона директор омского цирка Елена Агафонова, выручка с момента открытия уже «перешагнула» 1 миллион рублей. Вместе с тем она рассказала, что в буфете цирка представлена линейка продукции собственного производства, в том числе свежая выпечка, а также морсы и компоты.

В ходе рабочего совещания, которое Виктор Назаров провёл в цирке, участники встречи обсудили сроки завершения ремонта и благоустройства прилегающей к цирку территории.

Все внутренние работы должны быть закончены к концу апреля. Как только позволит погода, начнётся обустройство прилегающей территории. Губернатор распорядился помочь цирку с посадочным материалом. Минприроды поручено решить вопрос с выделением саженцев деревьев,

- сообщили в региональном Правительстве.

Акцент предложили сделать на деревья хвойных пород, поскольку они лучше приживаются.  К настоящему моменту проект благоустройства территории вокруг цирка почти завершен, с властями его обсудят уже на следующей неделе.

И детский городок, и лавочки, скамейки – всё должно быть выдержано в едином стиле, чтобы этот парк стал любимым местом отдыха омичей,

- подчеркнул Губернатор Омской области Виктор Назаров.

Также он поручил помочь цирку в благоустройстве территории и создании сафари-парка и задействовать в этом проекте волонтеров. Вместе с тем Глава региона распорядился разработать специальный абонемент, благодаря которому многодетные семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры, в том числе и омский цирк раз в месяц.

Автор: Анна Гапошина
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